Iván Cepeda presentó en Bogotá un paquete de medidas sociales con las que busca ganar la Presidencia: habría salario mínimo vital para líderes sociales

En la recta final de la carrera por la Presidencia y a tan solo diez días para que los colombianos lleguen a las urnas para escoger al próximo mandatario del país, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó su programa de proyectos sociales con el que buscará llegar a la Presidencia.

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Iván Cepeda Castro, candidato a la Presidencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con lo señalado por el candidato, la intención de su eventual gobierno no será estatizar la economía del país ni quitarles espacio a las iniciativas privadas, sino —por el contrario— “garantizar los derechos y el bienestar de los colombianos con los programas, la asociatividad y la creación de microempresas para el tejido social productor”.

Entre sus propuestas se destaca el aporte de 3 billones de pesos en inversión social que se reacomodarán del gasto público y que serán dadas por los rendimientos de Ecopetrol y la eliminación de los intermediarios en todas las escalas del Gobierno.

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Iván Cepeda Castro, candidato a la Presidencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El primer programa que se fortalecería con la llegada de Cepeda a la Presidencia, como él mismo lo señaló, es el de Colombia Mayor, que busca alcanzar un millón de personas más que recibirán el bono pensional de 280.000 pesos. Para esa estrategia, el eventual gobierno de Cepeda presupuesta invertir 2 billones de pesos.

Por otro lado, la Renta Joven cambiará. Cepeda propone una inversión de 400.000 millones de pesos para que jóvenes de la ruralidad y de las periferias del país que opten por educación pública, o por un empleo proporcionado por algún programa del Estado, cuenten con la transferencia monetaria de entre 200.000 y 400.000 pesos cada dos meses.

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Cierre de campaña de Iván Cepeda en la ciudad de Popayán, al lado de la dirigente caucana Aida Quilcué, evento realizado este martes 19 de abril.

El servicio social para la paz como alternativa al servicio militar también aterrizó entre las propuestas del candidato del partido de gobierno.

Cepeda busca que los jóvenes del país, en vez de integrar las fuerzas militares, presten su servicio en labor social en los territorios del país y que, luego, como una estrategia del gasto público, puedan ser ellos mismos los que opten por vacantes laborales en esas zonas donde prestaron servicio.

Por el lado de la Renta Ciudadana, se continuará con la transferencia bimestral de 500.000 pesos a los beneficiarios, pero con una novedad, y es que en algún punto del programa los acogidos podrán transitar a un programa productivo con microcrédito flexible.

Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Tomado de internet

El programa de renta para personas en condición de discapacidad también se ampliaría a 400.000 personas, con una inversión de 400.000 millones de pesos.

Finalmente, Cepeda propuso ofrecer un salario mínimo vital a todos los líderes y lideresas acreditadas en el país, que cubriría a casi 5.000 personas y que le representaría cerca de 120.000 millones de pesos al Estado.

Además, propone articularlos por medio del DPS, la ANI y Findeter para que ellos mismos sean quienes lideren proyectos de infraestructura en sus regiones.