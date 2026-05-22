Voto en blanco, nulo o abstención en las elecciones presidenciales 2026: ¿en qué se diferencian?

Colombia se prepara para una nueva jornada electoral decisiva. La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 se realizará el próximo 31 de mayo, según el calendario oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50 % de los votos válidos, el país acudirá a una segunda vuelta programada para el 21 de junio.

En medio de una campaña marcada por la polarización política y los debates sobre participación ciudadana, también vuelve a aparecer una duda frecuente entre los votantes: ¿qué diferencia existe entre votar en blanco, anular el voto o simplemente abstenerse de participar?

Aunque en la conversación cotidiana muchas veces se usan como sinónimos, en realidad se trata de tres decisiones completamente distintas, tanto en términos jurídicos como políticos. Cada una tiene efectos diferentes en el resultado electoral y refleja posturas particulares frente al sistema democrático y los candidatos en contienda.

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Votar es un derecho ciudadano. Foto: Guillermo González

El voto en blanco es quizás la figura más conocida y, al tiempo, una de las más confundidas. En Colombia, este voto sí tiene reconocimiento legal y efectos políticos. La Corte Constitucional lo ha definido como “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad” frente a las candidaturas disponibles. Es decir, quien vota en blanco sí participa activamente en la elección, pero manifiesta su desacuerdo con todas las opciones en el tarjetón.

Sin embargo, en las elecciones presidenciales colombianas el voto en blanco tiene efectos limitados. Si llegara a obtener la mayoría absoluta en una primera vuelta, la elección tendría que repetirse con nuevos candidatos. No obstante, esto nunca ha ocurrido. Además, en una eventual segunda vuelta, el voto en blanco pierde ese efecto jurídico y solo se contabiliza estadísticamente.

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Elecciones Congreso y Consulta Presidencial 2026 Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con la Registraduría, en las presidenciales de 2022, por ejemplo, el voto en blanco obtuvo 365.777 sufragios en primera vuelta, equivalentes a cerca del 1.7 % de la votación total. En la segunda vuelta, la cifra aumentó a más de 500.000 votos.

El voto nulo funciona de manera distinta. Ocurre cuando el ciudadano marca incorrectamente el tarjetón o realiza una señal que impide identificar claramente la intención de voto. También puede suceder cuando se marcan dos candidatos al tiempo o cuando se hacen anotaciones que invalidan el sufragio. A diferencia del voto en blanco, el voto nulo no tiene efectos políticos y simplemente queda excluido del conteo de votos válidos.

En las elecciones presidenciales de 2022 se registraron 241.826 votos nulos en primera vuelta y más de 270.000 en segunda vuelta. Aunque representan un porcentaje relativamente bajo frente al total de sufragios, suelen ser interpretados como una combinación entre errores al votar y formas de protesta electoral.

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La abstención, por su parte, consiste en no asistir a votar. En Colombia el voto no es obligatorio, por lo que millones de ciudadanos deciden cada elección quedarse por fuera del proceso electoral. Las razones son múltiples: apatía política, desconfianza institucional, desinterés, dificultades de acceso a los puestos de votación, represión por parte de grupos ilegales o simplemente rechazo general al sistema político.

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Históricamente, la abstención ha sido uno de los grandes desafíos de la democracia colombiana. Aunque la participación ha mejorado en los últimos años, el país mantiene niveles altos de ciudadanos que no ejercen su derecho al voto. De hecho, la Registraduría destacó que en la segunda vuelta presidencial de 2022 se registró la abstención más baja de los últimos 24 años, un dato interpretado como una señal del alto nivel de polarización y movilización política que vivió el país en esa contienda.

En esa segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández participaron más de 22.6 millones de colombianos, lo que representó una participación cercana al 58% del censo electoral. Aun así, más de 16 millones de ciudadanos habilitados no acudieron a las urnas.