Ni desinterés ni apatía: el significado del voto en blanco en primera vuelta

Durante años el voto en blanco fue visto como una opción menor, casi como un punto intermedio entre participar y no hacerlo. Para muchos, era una salida cómoda frente a una oferta electoral poco convincente, una manera de asistir a las urnas sin comprometerse con ningún candidato. Sin embargo, esa percepción simplifica en exceso una figura que hoy tiene un significado político propio y un lugar claro dentro del sistema electoral colombiano.

Marcar la casilla del voto en blanco no es un acto de indiferencia ni de desinterés. Por el contrario, implica una decisión consciente: participar en la elección y, al mismo tiempo, rechazar todas las opciones disponibles. Es una forma de expresar inconformidad dentro del propio sistema democrático, sin abandonar el ejercicio del voto. A pesar de ello, la confusión sigue siendo amplia y persistente entre los ciudadanos.

Todavía es común escuchar que el voto en blanco “no cuenta”, que es equivalente a no votar o que se pierde dentro del escrutinio. Nada más alejado de la realidad. En Colombia, el voto en blanco es un voto válido, se suma dentro del total de votos válidos y tiene la capacidad de incidir en el desarrollo de una elección, dependiendo del escenario en el que se produzca. Esa condición es la que lo diferencia de otras formas de no elección.

No es abstenerse ni anular el voto

La distinción con la abstención y con el voto nulo es fundamental. Quien decide no votar simplemente se excluye del proceso y su ausencia no tiene efectos directos en el resultado. Quien anula el voto, en cambio, comete un error o realiza una marcación incorrecta que invalida el tarjetón. En ambos casos, el sistema no interpreta una posición política clara. El voto en blanco, en cambio, sí comunica un mensaje: el elector participa, pero no respalda a ninguno de los candidatos.

Esa carga simbólica no siempre estuvo acompañada de efectos reales. Durante buena parte del siglo XX, el voto en blanco existía en la legislación, pero no tenía consecuencias prácticas. Era una opción reconocida, pero irrelevante en términos de poder. Su presencia en la tarjeta no alteraba los resultados ni modificaba el rumbo de las elecciones, lo que lo mantenía en un segundo plano dentro de la cultura política del país.

Si el voto en blanco obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta presidencial, la elección debe repetirse una sola vez. Foto: LILIANA RINCÓN

El cambio comenzó a consolidarse a partir de las reformas políticas de comienzos de este siglo. Con ellas, el voto en blanco dejó de ser una figura meramente simbólica y pasó a tener efectos jurídicos concretos. El sistema electoral empezó a reconocer que los ciudadanos no solo ejercen su derecho al elegir entre candidatos, sino también al expresar un rechazo colectivo frente a la oferta disponible. Esa transformación le dio un nuevo sentido a una casilla que durante años había sido subestimada.

Cómo se aplica en la práctica

Aun así, su impacto no es uniforme en todos los casos. El alcance del voto en blanco depende del tipo de elección y del momento en el que se ejerce, y ahí es donde aparecen las diferencias clave que muchos votantes desconocen.

En las elecciones presidenciales, por ejemplo, sí puede tener un efecto directo en la primera vuelta. Si el voto en blanco obtiene la mayoría de los votos válidos, la elección debe repetirse una sola vez y los candidatos que participaron no pueden volver a presentarse. Es decir, el tarjetón se reinicia con nuevos nombres. Sin embargo, ese alcance no se mantiene en la segunda vuelta: en esa instancia, el voto en blanco no repite la elección y simplemente resulta elegido el candidato que obtenga más votos.

En las elecciones legislativas, como las de Senado y Cámara, el efecto es distinto pero también relevante. Si el voto en blanco logra la mayoría, la elección se repite, pero no todos los actores regresan al escenario. Las listas que no hayan superado el umbral quedan por fuera, mientras que las demás pueden volver a competir. En la práctica, esto puede modificar la oferta política y dejar sin opciones a movimientos con bajo respaldo electoral.

Estas reglas muestran que el voto en blanco no opera de manera uniforme y que su verdadero alcance depende del contexto en el que se utilice. Más allá de sus efectos jurídicos, cumple además una función que trasciende lo normativo: permite expresar inconformidad sin renunciar a la participación. No es una ausencia ni un error, sino una posición política dentro del juego democrático.

En ese contexto, el voto en blanco se ha consolidado como una opción legítima dentro del abanico electoral colombiano. No es un voto perdido ni una decisión irrelevante. Es una forma de participación que, dependiendo del escenario, puede tener efectos concretos y que, en todo caso, refleja una postura clara frente a la oferta política del momento.