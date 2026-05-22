El senador Carlos Fernando Motoa radicó un proyecto de ley que busca tumbar la ley de encuestas, articulado que fue aprobado en 2025 y que estableció nuevas reglas para la publicación de estudios de opinión en el país. Esos parámetros han estado operando para actual elección presidencial.

“Tal como lo anuncié ha sido radicado el proyecto para derogar la totalidad de la Ley 2494 de 2025, norma que no acompañé cuando fue tramitada y que espero desaparezca por el bien del país, por la defensa de principios constitucionales y por la garantía de derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la información”, detalló Motoa.

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El congresista le pidió a la Comisión Primera del Senado darle trámite a ese proyecto en los próximos días, pues la agenda del Congreso está corriendo contra reloj antes del cierre de las sesiones legislativas que terminan el 20 de junio.

En el documento presentado ante el poder legislativo Motoa afirma que esa normativa “creó un régimen de control sobre la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas y electorales en Colombia”.

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Esa norma implementó nuevos requisitos técnicos para el desarrollo de estudios de opinión, creó un sistema de registro obligatorio de firmas encuestadoras, estableció nuevas auditorías y controles para las empresas que se dedican a esa función y amplió las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE). Como resultado de ese articulado Colombia pasó un periodo previo a las elecciones presidenciales en el que no se publicaron encuestas.

“Dicha norma ha generado profundas controversias de índole constitucional pues ha tenido un impacto negativo en la garantía de múltiples derechos y libertadas fundamentales, entre otros, libertad de expresión, derecho a la información, pluralismo político y participación democrática”, consideró Motoa.

El senador de Cambio Radical puntualizó que la ley de encuestas tendría vicios de procedimiento, puntualizando que esta debe tramitare como una ley estatutaria.