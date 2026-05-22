Así va la recta final por la Presidencia: candidatos llaman a las plazas y atraen electorado a último momento

Las campañas presidenciales entraron a la recta final y afinan alianzas de última hora para concretar sus votos. Los colombianos que residen en el exterior comenzarán a acudir a las urnas el próximo lunes, 25 de mayo, y el resto de ciudadanos lo harán de manera presencial en los 32 departamentos el domingo 31 de mayo. Los 12 competidores están en una carrera contrarreloj.

La más reciente encuesta de Guarumo & Ecoanalítica para el diario El Tiempo señaló que en la primera vuelta, posiblemente, puntearían Iván Cepeda (37,1 %), Abelardo de la Espriella (27,5 %) y Paloma Valencia (21,7 %). En una segunda vuelta, los candidatos de la derecha derrotarían al aspirante de la izquierda.

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En la medición de Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, Iván Cepeda se mantuvo en el 44 %, Abelardo de la Espriella escaló al 31,6 % y Paloma Valencia cayó al 14 %.

Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, pronostica para la contienda por la Casa de Nariño que De la Espriella tendría un 51 % de posibilidades de ganar, después lo sigue Cepeda con 41 % y cierra Valencia con un 11 %.

Ha sido menor la posición de los demás candidatos. En Guarumo & Ecoanalítica así marcaron los demás candidatos: Sergio Fajardo (3,2 %), Santiago Botero (1,6 %), Claudia López (1,5 %), Sondra Macollins (0,3 %), Roy Barreras (0,3 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Carlos Caicedo (0,2 %) y Gustavo Matamoros (0,1 %).

En Invamer, así fue el desempeño: Sergio Fajardo (2,4 %), Claudia López (2,2 %), Santiago Botero (1,4 %), Mauricio Lizcano (0,5 %), Miguel Uribe Londoño (0,4 %), Carlos Caicedo (0,4 %), Roy Barreras (0,3 %), Sondra McCollins (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Luis Gilberto Murillo (que ya no está en competición, alcanzó el 0,4 %) y el voto en blanco (2,0 %).

¿Cómo influyen las encuestas en la carrera presidencial?

¿Cómo cierran las campañas?

Son horas de tensión para las campañas presidenciales. La primera vuelta está cerca y algunas tendencias ya inquietan a los políticos. En el Pacto Histórico confían en que ganarán en primera vuelta, en las toldas del abogado De la Espriella tienen el mismo pensamiento y el grupo de Valencia cree que puede llegar, con dificultad, a la segunda vuelta frente a Cepeda. Los últimos pasos para atraer al electorado se darán este fin de semana.

Este viernes, 22 de mayo, el Pacto Histórico se reunirá en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, para cerrar su campaña a partir de las 12 p. m. Hacia las 3 p. m., se espera un acto político con presencia de Iván Cepeda y Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial.

El sábado 23 de mayo, Abelardo de la Espriella se reunirá con sus seguidores en Barranquilla en la explanada del pabellón de cristal del malecón del río a las 4 p. m.; el domingo 24 de mayo, ocurrirá lo mismo en Medellín, en la Plaza de Toros la Macarena.

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También el domingo 24 de mayo, hará lo propio Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo en el Movistar Arena, en Bogotá, a las 10:30 a. m.

La campaña de Sergio Fajardo, de momento, no tiene claridad sobre su cierre.