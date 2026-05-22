La candidata vicepresidencial y senadora Aída Quilcué hizo un llamado “urgente” por la situación que enfrenta a indígenas de las comunidades Misak y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

“En este momento hay un enfrentamiento entre comunidades indígenas Misak y el pueblo Nasa del Consejo Nacional Indígena del Cauca y de Guambía, un conflicto territorial histórico que viene desde hace años y que no se ha logrado superar esta situación”, expresó la candidata.

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Quilcué pide la llegada de una comisión de alto nivel del Gobierno nacional a la zona que esté integrada por el ministro del Interior, la ministra de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras para que esas entidades medien en esa crisis por la que ya se reportan cuatro muertos y 80 heridos.

“Hoy, una vez más, como lo he hecho en algunos momentos cuando busqué mecanismos de diálogo, pido de manera urgente para que las autoridades de las dos partes acudan al diálogo. Busquemos todos los mecanismos de diálogo para buscar las soluciones a este conflicto”, expresó la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda.

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La candidata pide que la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y “todos los organismos humanitarios” también se hagan presentes para mediar en la situación que enfrenta a las comunidades por un conflicto histórico de tierras.

El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, hizo un llamado a apaciguar los ánimos entre las comunidades indígenas en el Cauca y anunció el envío de una misión humanitaria a la región. “No es por la violencia, ni por la fuerza, que logramos los objetivos, de tal manera que hacemos un llamado a la calma”, expresó Rondón.

Quilcué aseguró que está dispuesta a contribuir en los diálogos para buscar todas las salidas necesarias para evitar que la situación sea más “lamentable”.