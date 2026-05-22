Francia Márquez reaccionó a pelea entre indígenas misak y nasa en el Cauca que deja cuatro muertos: “Me duele en el alma”

La vicepresidenta Francia Márquez reaccionó a la delicada situación que se está viviendo en el Cauca por cuenta de las confrontaciones entre las comunidades indígenas Misak y Nasa.

Cuatro muertos y 80 heridos: saldo parcial del brutal choque entre comunidades indígenas en Cauca

SEMANA conoció un informe extraoficial en el que se habla que la disputa ha dejado, hasta el momento, cuatro personas muertas y cerca de 80 heridas.

A través de su cuenta de X, la vicepresidenta rechazó esta situación y les hizo un llamado a los involucrados para que dejen la violencia a un lado y se solucione cualquier situación de manera pacífica. “Pongamos el diálogo social en el centro de esta coyuntura”, dijo.

“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias”, agregó.

Enfrentamiento entre indígenas misak y nasa. Foto: Francisco Calderón

La funcionaria confesó que le “duele en el alma” ver lo que está pasando en el Cauca, recordando que en esta zona del país hay pueblos que son hermanos.

En ese sentido, Márquez resaltó que se pone a disposición de las comunidades indígenas para ayudar a construir caminos que lleven al diálogo y con los cuales, más allá de las diferencias que existan, se pueda cuidar la vida de todas las personas.

“Hago este llamado desde el respeto, porque nuestro Cauca ha sufrido demasiado. Nuestro pueblo ha padecido la violencia y el abandono. Pero insisto: no puede ser la violencia la que resuelva nuestros problemas”, comentó.

“Una masacre auspiciada por el Cric”: líder indígena Misak revela escalofriantes detalles de batalla campal que dejó cuatro muertos

Por esa misma línea, la vicepresidenta sostuvo que ya es momento de que los diferentes pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y los sectores populares se junten con el propósito de que exista paz en el departamento, se cuide la vida y prevalezcan las garantías de dignidad.

“Aquí estoy, lista para seguir tejiendo caminos que hagan que la dignidad se haga costumbre”, concluyó en su publicación realizada en la red social de X.

Esto se suma a lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien confirmó que el presidente Gustavo Petro convocó a los misak y nasa a una reunión el próximo lunes para buscar una salida al conflicto.