Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, respondió a quienes la cuestionaron por hablar de un “tigre del Amazonas” en medio de una crítica que le hizo a Abelardo de la Espriella.
A través de su cuenta de X, la también senadora aseguró que en verdad se estaba refiriendo al “espíritu y a la carga sagrada que este ser representa” para ciertos pueblos.
“No puede ser posible que un ser tan importante, majestuoso y espiritual siga siendo utilizado por una persona que no representa, ni en lo más mínimo, la esencia, la fuerza y el equilibrio que simboliza el tigre para los pueblos originarios”, dijo.
Asimismo, invitó a las personas a averiguar cómo es que los pueblos de la Amazonía llaman a otro ser “profundamente espiritual que habita estas selvas y que también guarda un significado ancestral“.
“Allí encontrarán una enseñanza de esa ‘Colombia profunda’ que no ha sido retratada ni comprendida desde la mirada científica o geográfica, pero que los pueblos amazónicos entendieron y han protegido desde hace siglos”, agregó.
Además, también sostuvo que parte de la estigmatización y el racismo que debe quedar en el pasado implica que se entienda que quien piensa diferente, tiene otros conocimientos y construye saberes distintos, tiene el mismo valor que los demás.
“La sabiduría ancestral y espiritual del Amazonas es una de las riquezas más grandes de nuestro territorio”, finalizó.
“El tigre del Amazonas”— Aida Quilcué (@aida_quilcue) May 13, 2026
Grandes conocedores, me he estado refiriendo al espíritu y a la carga sagrada que este ser representa para nuestros pueblos. No puede ser posible que un ser tan importante, majestuoso y espiritual siga siendo utilizado por una persona que no representa,…