Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, respondió a quienes la cuestionaron por hablar de un “tigre del Amazonas” en medio de una crítica que le hizo a Abelardo de la Espriella.

Aida Quilcué pidió a Abelardo de la Espriella, desde Amazonas, no usar el tigre como símbolo de su campaña presidencial: “Aquí vive el verdadero”

A través de su cuenta de X, la también senadora aseguró que en verdad se estaba refiriendo al “espíritu y a la carga sagrada que este ser representa” para ciertos pueblos.

“No puede ser posible que un ser tan importante, majestuoso y espiritual siga siendo utilizado por una persona que no representa, ni en lo más mínimo, la esencia, la fuerza y el equilibrio que simboliza el tigre para los pueblos originarios”, dijo.

Asimismo, invitó a las personas a averiguar cómo es que los pueblos de la Amazonía llaman a otro ser “profundamente espiritual que habita estas selvas y que también guarda un significado ancestral“.

“Allí encontrarán una enseñanza de esa ‘Colombia profunda’ que no ha sido retratada ni comprendida desde la mirada científica o geográfica, pero que los pueblos amazónicos entendieron y han protegido desde hace siglos”, agregó.

Además, también sostuvo que parte de la estigmatización y el racismo que debe quedar en el pasado implica que se entienda que quien piensa diferente, tiene otros conocimientos y construye saberes distintos, tiene el mismo valor que los demás.

“La sabiduría ancestral y espiritual del Amazonas es una de las riquezas más grandes de nuestro territorio”, finalizó.