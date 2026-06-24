Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptan curules en el Congreso: harán oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella

Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron las curules en el Congreso de la República, luego de quedar en el segundo lugar en la elección por la Casa de Nariño. Así lo oficializaron este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Haciendo uso del derecho de oposición, Cepeda manifestó que hará uso de la silla en el Senado y lo mismo hará Quilcué en la Cámara de Representantes. Ambos tomarán las banderas del Pacto Histórico para hacerle contrapeso al gobierno de Abelardo De La Espriella.

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Así las cosas, este bloque de izquierda será la fuerza política más importante en el Congreso con 69 legisladores: 26 en el Senado y 46 en la Cámara de Representantes.

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