El triunfo de Abelardo De La Espriella y las cifras en las urnas de Iván Cepeda desata nueva pelea en el petrismo

Iván Cepeda no completa una semana de haber sido derrotado en las urnas por parte de Abelardo De La Espriella y en la izquierda varios de sus líderes se han mostrado los dientes buscando responsables tras los resultados que le permitieron a la derecha regresar al poder en la Casa de Nariño después del 7 de agosto de 2026.

En esta oportunidad, la nueva pelea la estalló por cuenta del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, y el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero. Aunque ambos han tenido varios encontrones, la derrota de Cepeda no fue la excepción.

“La falta de autocrítica de algunos es realmente sorprendente. Yo estuve más de dos años en la UNGRD limpiando el barro de un corrupto de nuestro partido, eso el país lo reconoce, pero ahora a los que solo saben aplaudir les salgo a deber. El millón de votos de ventaja en Antioquia tuvo mucho que ver con la actitud del presidente hacia ese departamento y particularmente, el nombramiento del presunto delincuente Daniel Quintero a un mes de las elecciones, eso fue un insulto al pueblo antioqueño", escribió Carlos Carrillo en su cuenta oficial de X.

Iván Cepeda y Carlos Carrillo. Foto: FOTO1: IVÁN CEPEDA/FOTO2: SEMANA.

Quintero no se quedó callado y respondió: “Carlos Carrillo, hablemos de números. En Antioquia aumentamos la votación de 942.000 con Petro a 1’133 mil votos con Cepeda. Antioquia sigue resistiendo y creciendo. En Bogotá en cambio se perdieron 13 puntos comparado con 2022 (6 que perdió Cepeda y 7 que ganó la derecha con Abelardo). Durante toda la campaña me quedé callado mientras me calumniabas para no amplificar el error que estabas cometiendo".

Carlos Carrillo y Daniel Quintero. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Y siguió: “La pelea que cazaste conmigo y con otros no le sirvió a la campaña, tampoco el sectarismo y menos decir que ibas a incendiar el país si se perdía. A la gente no le gustan las amenazas. Pero lo más grave fue posar como jefe de debate para hablar mal de Petro, su gobierno, sus decisiones. ¿Por qué crees que el diario El Colombiano te recibió con los brazos abiertos? ¿Qué creías que sumabas? ¿Por qué repetías una y otra vez que Cepeda no era Petro? El país necesita unidad y no más división y sectarismo”.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Además, Quintero le hizo una invitación a Carrillo: “Te invito a pasar la pagina de peleas innecesarias y sumar. Abelardo amenazará las conquistas sociales: el salario mínimo, la reforma agraria, la reforma a la Salud, la reforma pensional, subirá impuestos a la gente y apagará los programas sociales. Unidad Carlos, no más división, no mas calumnias”.

Y es que Carlos Carrillo fue uno de los funcionarios del gobierno Petro que más reprochó públicamente el aterrizaje de Daniel Quintero en la Superintendencia Nacional de Salud.