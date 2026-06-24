Mientras Iván Cepeda reconoce el triunfo de Abelardo De La Espriella, Petro aún guarda silencio. ¿Cortocircuito en la izquierda?

A través de un extenso trino publicado en su cuenta de X, Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales e hizo una comparación con el caso de Rumania, donde decisiones judiciales relacionadas con presuntas interferencias externas desataron un intenso debate internacional sobre la legitimidad electoral.

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Las declaraciones de Petro se dan en medio de un contexto en el que, incluso, varios miembros de su partido y afines a sus ideas políticas han reconocido ya la victoria de Abelardo De La Espriella en las urnas.

En contravía de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado domingo, el primer mandatario se preguntó públicamente por qué en Europa se analizan o incluso se anulan procesos electorales por supuesta injerencia extranjera.

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Registraduría da balance Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Esto, mientras que en Colombia, según su interpretación, no se estaría aplicando el mismo criterio pese a lo que calificó como una “clara y confesa intervención extranjera” por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“¿A quién se le demanda que las elecciones en Colombia que tuvieron una clara y confesa intervención extranjera se anulen?”, escribió Petro, quien centró buena parte de sus argumentos en las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y en el respaldo expresado al presidente electo Abelardo De La Espriella durante la campaña.

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Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que la supuesta intervención de actores extranjeros debería ser examinada por las autoridades nacionales e internacionales.

Además, cuestionó la actuación de los organismos electorales y de los jueces encargados del escrutinio, al considerar insuficiente la respuesta frente a las miles de reclamaciones presentadas durante el proceso.

Escrutinio de votos en Bogotá el 22 de junio. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Petro también insistió en una tesis que ha venido planteando en los últimos días: la posibilidad de que sistemas informáticos vinculados al proceso electoral colombiano hayan estado expuestos a influencias externas debido a la utilización de tecnologías desarrolladas por empresas sujetas a la legislación estadounidense.

El pronunciamiento marca una diferencia significativa frente a la postura adoptada por Iván Cepeda, quien ya ha dado luces de que reconocerá el triunfo de De La Espriella y que en varias oportunidades ha llamado a respetar la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.

Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda Foto: Semana

Mientras algunos dirigentes del progresismo colombiano han optado por moderar el discurso y dejar de entrever que reconocerán el veredicto de las urnas, el presidente mantiene abiertas sus dudas sobre la transparencia del proceso y sobre el papel que, según él, habrían desempeñado actores extranjeros en la contienda.

Por ahora, las autoridades electorales continúan avanzando en la etapa final de los escrutinios, mientras el debate político se traslada del conteo de votos a la legitimidad misma del proceso que llevó a Abelardo De La Espriella a convertirse en presidente electo de Colombia.