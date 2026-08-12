Durante la segunda jornada posterior al sismo de magnitud 7,4, la Presidencia de la República entregó el reporte consolidado sobre las afectaciones en el territorio nacional. Las cifras oficiales confirman 275 personas fallecidas, más de 2.000 heridos y 25.000 familias damnificadas, con impactos en los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca.

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En relación con el estado de la infraestructura pública, los organismos de control contabilizaron 631 centros comunitarios y 179 centros de salud con afectaciones en sus estructuras. El reporte registra además la falla en un puente peatonal, daños en 20 puentes vehiculares y alteraciones en cinco aeropuertos del área geográfica impactada.

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Ante el diagnóstico de los daños y la situación de la tesorería pública, el Ejecutivo adoptó medidas presupuestales extraordinarias. El presidente Abelardo De La Espriella declaró el estado de emergencia económica para financiar la reconstrucción de viviendas, la atención de las familias vulnerables y la entrega de alivios tributarios y financieros a los sectores productivos.

Creación del Fondo Milagro e incentivos de reactivación

Como mecanismo central para la gestión de los recursos financieros, el Gobierno nacional anunció la estructuración de un organismo especializado para la recepción de capitales. El Ejecutivo confirmó la creación del Fondo Milagro, entidad que centralizará las donaciones de origen nacional e internacional para la reparación de hospitales, escuelas, vías y terminales aéreas.

Sobre los objetivos de la declaratoria constitucional, el presidente afirmó que el país hará uso “de la emergencia económica para estructurar el Fondo Milagro y canalizar los aportes destinados a la reconstrucción, junto con medidas de reactivación que estimulen la inversión y el empleo en los territorios”.

De forma paralela, la administración distrital coordinó esquemas de asistencia directa que incluyen subsidios de arrendamiento y el pago temporal de los servicios públicos de las viviendas afectadas. El mandatario destacó la intervención de las fuerzas militares, cuerpos de bomberos, Cruz Roja y brigadas internacionales en los frentes de trabajo.

Canalización de ayuda humanitaria por la primera dama

En el ámbito de la asistencia social, la primera dama articuló acciones con el sector privado y diversas organizaciones civiles. La campaña liderada por Ana Lucía Pineda reportó la recolección de más de 1.500 toneladas de insumos alimentarios y ayuda humanitaria para su traslado a los puntos de acopio.

Respecto a la logística de distribución en las zonas declaradas en contingencia, la Presidencia de la República precisó: “A través de la Fundación Colombia, un solo corazón, se han movilizado más de 120.000 litros de agua, camiones cisterna y combustible por vías aéreas y terrestres”.