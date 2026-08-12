Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general: Congreso lo eligió con 269 votos

Jorge Laverde Vargas es el nuevo contralor general de la República, tras lograr las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Su triunfo es trascendente porque pudo unir a todos los partidos políticos alrededor de su candidatura en un momento de alta tensión y polarización.

Él es un reconocido abogado nacido en Caldas, doctor en Derecho, cuenta con dos maestrías y seis especializaciones cursadas en la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana.

Jorge Laverde, el candidato a la Contraloría que logró la unión de la mayoría de los partidos políticos

“Es auditor internacional certificado en Londres, egresado del curso de información militar y defensa nacional y oficial de la reserva profesional de la Policía Nacional de Colombia”, destacó su equipo de trabajo a SEMANA.

Laverde Vargas también es un destacado escritor e investigador académico. Tiene obras en materia jurídica y siete libros dedicados al gobierno y la gestión pública.

Jorge Eliécer Laverde Vargas, nuevo contralor de la República. Foto: Suministrado a Semana.

“Su perfil combina una solidez técnica excepcional, disciplina rigurosa y una profunda sensibilidad humana, atributos fundamentales que consolidan su capacidad para liderar con firmeza e integridad la lucha contra la corrupción”, agregó su grupo.

Entre 2008 y 2015 trabajó en la Asamblea Departamental de Caldas; en 2012 fue procurador judicial en Risaralda; y en 2015 llegó al Senado de la República como secretario de comisión.

El Nuevo Liberalismo anuncia su apoyo a Jorge Laverde en la carrera por la Contraloría General, al igual que otros partidos

Los partidos políticos lo respaldaron en la elección por su experiencia y formación académica. Así lo destacaron en un comunicado conjunto las bancadas de los partidos Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático y La U.

“Esta decisión nace del convencimiento de que el doctor Laverde Vargas reúne las más altas condiciones profesionales, técnicas y humanas para ejercer esta importante responsabilidad, respaldadas por una reconocida trayectoria, amplia experiencia y profundo conocimiento de los asuntos públicos”, manifestaron las colectividades.

Plenaria del Congreso. Imagen de referencia. Foto: Guillermo Torres

Sus competidores, antes de la elección, lo empezaron a felicitar por el triunfo. Uno de ellos fue el excontralor Carlos Mario Zuluaga: “Quiero agradecer a todos los congresistas que me brindaron un espacio para escucharme, a los partidos políticos por considerar mi nombre. Mis felicitaciones al doctor Laverde por consolidar el apoyo de las diferentes bancadas. Que Dios le ayude a realizar una buena labor”.