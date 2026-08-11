Aunque en política todo puede pasar, doce horas antes de la elección del próximo contralor general, está cantado que Jorge Laverde sería el ungido para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez.

El Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, La U, Cambio Radical, entre otros, manifestaron públicamente su respaldo al abogado constitucionalista y, por esa razón, llega con unos 190 votos a su favor.

Al conocer dicha decisión de los partidos, Carlos Mario Zuluaga se pronunció a través de sus redes sociales.

“Quiero agradecer a todos los congresistas que me brindaron un espacio para escucharme, a los partidos políticos por considerar mi nombre. Mis felicitaciones al doctor Jorge Laverde por consolidar el apoyo de las diferentes bancadas. Que Dios le ayude a realizar una buena labor”, dijo Zuluaga.

Aunque Laverde recibió ese respaldo mayoritario, falta que se surta la elección para que se confirme ese respaldo político.