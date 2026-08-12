Llegarán los primeros rescatistas extranjeros por terremoto en Colombia: Gobierno De La Espriella confirmó de qué país y cuántos son

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en las próximas horas llegarán los primeros rescatistas extranjeros, que se sumarán a las labores de rescate tras el terremoto en Colombia.

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El anuncio lo hizo la Cancillería por medio de su cuenta de X, donde indicó que llegarán 22 expertos procedentes de Los Ángeles y Virginia (Estados Unidos).

Estas personas se encargarán de apoyar la respuesta que se está dando desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“El grupo se especializa en coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés), y cuenta con conocimiento del protocolo Insarag de la ONU”, señaló.

La cartera precisó que estos rescatistas trabajarán en procesamiento de información operativa, ingeniería USAR y coordinación con autosuficiencia de comunicaciones.

“La Cancillería continúa trabajando de la mano de la UNGRD para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país ante la crisis”, agregó.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció al Gobierno de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, por la ayuda que le ha dado a Colombia, ya que también anunció una donación de $ 15,5 millones en asistencia inicial para atender la emergencia.

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El Departamento de Estado de la nación norteamericana precisó que estos rescatistas llegarán tras una solicitud hecha por el Ejecutivo de De La Espriella.

“Mientras el Gobierno colombiano continúa evaluando las necesidades de la población tras el terremoto de magnitud 7.4 de esta semana, el gobierno del presidente Trump mantiene su compromiso de trabajar directamente con Colombia y está preparado para ofrecer asistencia adicional”, manifestó.

El anuncio llega en medio de una gran polémica y un debate que hay en todo el país, ya que el Gobierno colombiano ha rechazado rescatistas de otros países, como El Salvador, aunque sí ha aceptado las donaciones.

Por lo pronto y más allá de esta situación, las labores de rescate continúan adelante y con la esperanza de encontrar más personas con vida.