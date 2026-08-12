Primicia: Fiscalía acusó a Ricardo Roa por delitos electorales en la campaña Petro presidente 2022

Ante los jueces de conocimiento, un fiscal anticorrupción radicó escrito de acusación en contra de Ricardo Roa, el exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 y expresidente de Ecopetrol.

Ricardo Roa, mano derecha de Gustavo Petro, busca un acuerdo con la Fiscalía en la investigación por delitos electorales. ¿Aceptará cargos?

La Fiscalía imputó a Ricardo Roa el delito de violación de topes electorales, por las irregularidades identificadas en la campaña presidencial del expresidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el ente acusador, la Campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, incurrió en varias irregularidades al modificar, alterar o esconder facturas que debían presentarse a la autoridad electoral.

Ricardo Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que la Fiscalía le imputó luego de presentar las evidencias en su contra, que se remitían a dos informes presentados por la propia campaña al Consejo Nacional Electoral y en los que supuestamente estarían las irregularidades.

Ricardo Roa Barragán fue imputado por la Fiscalía. Foto: Colprensa

El proceso avanzó y ahora la Fiscalía radicó el escrito de acusación para llevar a juicio a Ricardo Roa y buscar una condena en su contra. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que el Roa estaría buscando algún tipo de negociación con el ente acusador.

La negociación que se plantea sería a través de un acuerdo o un principio de oportunidad, mediante el cual aceptaría responsabilidad y, por otra parte, se comprometería a entregar información a la Fiscalía sobre las irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

La audiencia de imputación de cargos contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ha revelado una serie de hallazgos. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (La fiscalía)

Con el escrito de acusación, la Fiscalía inicia una nueva etapa en el proceso contra Ricardo Roa, que podría llevarlo a juicio y derivar en una condena en su contra por el delito imputado.