EAFIT activa rutas de apoyo para afectados por el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, la Universidad EAFIT anunció nuevas medidas para acompañar a las personas afectadas por la emergencia, especialmente integrantes de su comunidad en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

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A través de su cuenta de X, por medio de su rectora, Claudia Restrepo, la institución manifestó que creó, con el acompañamiento de los representantes estudiantiles, la ruta ‘EAFIT Contigo’, una estrategia que contempla tres principales líneas de acción para atender las consecuencias que dejó el movimiento telúrico.

Una de las medidas anunciadas es la creación de un fondo de emergencias por $1.000 millones, destinado a garantizar subsidios y acompañamiento a estudiantes, profesores y colaboradores que hayan resultado directamente afectados por el sismo.

A esto se suma la continuidad de la atención y el acompañamiento psicosocial que la universidad activó desde el momento en que ocurrió el terremoto, así como medidas de flexibilidad académica y laboral para las personas cuya actividad cotidiana se haya visto afectada por las circunstancias derivadas de la emergencia.

La institución también informó que desde el lunes puso en marcha diferentes iniciativas de apoyo. Entre ellas se encuentra la participación en causas solidarias colectivas y en iniciativas promovidas por grupos estudiantiles y el área de Filantropía EAFIT, desde donde se han coordinado esfuerzos para incentivar donaciones de tiempo, dinero o elementos.

De igual manera, la universidad adelanta la identificación de los integrantes de su comunidad que se han visto más afectados en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó, incluida la comunidad de la sede de EAFIT en Pereira.

En materia académica, se establecieron protocolos para garantizar la continuidad de las actividades de estudiantes, profesores y colaboradores, con flexibilidad en el aula para quienes enfrenten dificultades como consecuencia del terremoto.

EAFIT también señaló que participa en la red de universidades del país, con el propósito de poner a disposición sus capacidades técnicas y académicas y contribuir en las zonas afectadas mediante su conocimiento y el trabajo conjunto con universidades aliadas.

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EAFIT ya había habilitado un punto de acopio

Las nuevas medidas se suman a las acciones de solidaridad que la universidad ya había desarrollado durante los últimos días. EAFIT fue uno de los 10 puntos de acopio habilitados por la Alcaldía de Medellín para recolectar alimentos y elementos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas por el terremoto.

El punto de recepción funcionó en la placa cubierta de la Universidad EAFIT y operó en articulación con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco).

En estos centros se priorizaron productos como agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y alimentos listos para consumo. También se solicitaron elementos de aseo e higiene, entre ellos jabón, champú, cepillos y crema dental, además de toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.

La Alcaldía de Medellín indicó que las ayudas serían recolectadas, movilizadas y distribuidas a través de los bancos de alimentos para posteriormente ser enviadas a las comunidades de las zonas más afectadas por el sismo.

Además de las donaciones en especie, se habilitaron canales para realizar aportes económicos mediante Presentes Corporación y la Cruz Roja Colombiana.