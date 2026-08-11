Alerta en Ibagué y Antioquia: increíbles imágenes de incendios forestales

Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, se han venido reportando una serie de emergencias ambientales que, a esta hora, mantienen la atención de las autoridades en los departamentos de Antioquia e Ibagué.

En los últimos 50 días se han producido 438 incendios, el 10 % de los registrados a dos años del anterior fenómeno de El Niño

En el municipio de San Luis, Tolima, se registra un incendio forestal en la vereda La Flor, corregimiento de Payandé y zona rural de esta población. Habría aproximadamente 50 hectáreas de cobertura vegetal afectada. En sus redes sociales, Caracol Radio Ibagué logró capturar algunas imágenes del fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, la Policía Nacional desplegó capacidades especializadas para apoyar las labores de control, extinción y liquidación de los focos que permanecen activos, con el propósito de evitar que las llamas continúen avanzando hacia sectores de mayor vulnerabilidad.

El operativo se desarrolla en coordinación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo del Tolima y los cuerpos de bomberos voluntarios. Para atender la situación fue enviado el Grupo de Manejo de Emergencias y Desastres PONALSAR, que llegó a la zona con dos equipos de primera respuesta a emergencias.

Ecos del Combeima, medio de comunicación de la zona, registró en sus redes sociales otro punto activo de fuego: “¡Payandé bajo el fuego! Ciudadanos reportan desde este punto del territorio #tolimense cómo las llamas avanzan y la comunidad clama apoyo para contener la emergencia".

En total, 12 uniformados participan en las labores, apoyados con equipos, elementos y herramientas especializadas para intervenir los diferentes puntos donde todavía se mantienen focos activos.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio ya habría comprometido cerca de 50 hectáreas de vegetación, por lo que las autoridades municipales y departamentales mantienen la articulación con los organismos de socorro para avanzar en el control de la emergencia.

Las labores se concentran en identificar los puntos críticos, controlar los focos activos y contener el avance del fuego hacia sectores considerados de mayor vulnerabilidad. Uno de los principales objetivos es evitar que las llamas alcancen zonas pobladas.

El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas, señaló que la institución mantiene desplegadas sus capacidades humanas, logísticas y especializadas para contribuir a la atención de la emergencia y a la protección de la población y los recursos naturales.

Mientras continúan las labores de control, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse alejada de las zonas afectadas, seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia y evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos focos de incendio.

La emergencia se presenta además en medio de altas temperaturas y condiciones climáticas favorables para la propagación del fuego, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre el comportamiento de las llamas.

En Antioquia, por otra parte, también se registra un incendio forestal con cinco focos activos en el corregimiento Cativo, de Santa Fe de Antioquia. La atención de la emergencia cuenta con el apoyo de los cuerpos de bomberos de Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sopetrán, Frontino y Giraldo.

Incendios forestales en Santa Fe de Antioquia Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia / API

Cuerpo de Bomberos Santa Fe de Antioquia Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia / API

La Policía Nacional informó que continuará apoyando las labores junto con los organismos de socorro y las autoridades competentes hasta contribuir al control de la emergencia, mientras se busca proteger a las comunidades y reducir las afectaciones sobre el medio ambiente.