Reportan erupción del volcán de lodo de San Pedro de Urabá; varios animales quedaron atrapados

El volcán de lodo de San Pedro de Urabá presentó una erupción en la mañana de este martes, 11 de agosto.

El volcán está ubicado en la vereda Molinillo, del corregimiento Santa Catalina, a unos 40 minutos del casco urbano, le explicó a SEMANA el capitán Iván Cancino, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro de Urabá.

Videos que circulan en internet dejan ver animales atrapados en el lodo, pero la magnitud de la emergencia solo se conocerá con la llegada y un reporte oficial de los organismos de socorro.

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