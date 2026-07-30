George y Amal Clooney, junto a sus hijos Alexander y Ella, se marcharon como medida preventiva debido al avance de la emergencia que afecta varias zonas del Mediterráneo.

George y Amal Clooney, junto a sus gemelos de nueve años, Alexander y Ella, tuvieron que abandonar su residencia en Brignoles, en la región de Provenza, debido al avance de los incendios forestales que afectan a varios países en el occidente europeo. La noticia fue confirmada por un representante del actor, quien informó que la familia dejó de manera preventiva su finca Domaine du Canadel, una propiedad vinícola del siglo XVIII adquirida por la pareja en 2021.

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Por la compleja situación que se veía desde la propiedad, el doblemente ganador del Óscar comunicó su evacuación a través de una carta dirigida al alcalde de Brignoles, Didier Brémond, en la que expresó la incertidumbre por el avance del fuego.

En el mensaje, George Clooney escribió: “En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa sobrevivirá a este terrible momento”. No obstante, el actor también dejó claro que la preocupación de la familia va más allá de su propiedad y manifestó su respaldo a la comunidad que los ha acogido durante los últimos años.

En la misma carta, Clooney aseguró que él y Amal continuarán apoyando a Brignoles sin importar cuál sea el desenlace para su residencia. “Mientras evacuamos Brignoles, queremos enfatizar dos cosas: primero, esperamos que usted y los habitantes de nuestra ciudad estén a salvo; y segundo, que Amal y yo estamos comprometidos a garantizar que, pase lo que pase con nuestro pueblo, somos parte de esta comunidad y ayudaremos a reconstruirla”, escribió el actor, quien concluyó el mensaje afirmando: “Amamos a Brignoles y a nuestros amigos que viven allí”.

George Clooney obtuvo dos premios Óscar, el primero en 2005, por Syriana, y el segundo en 2012, por Argos. Foto: Peter Mountain/Netflix

Durante los últimos años, George y Amal Clooney han encontrado en el sur de Francia el refugio ideal para llevar una vida alejada del ritmo de Hollywood. Entre viñedos, naturaleza y un entorno mucho más tranquilo que Los Ángeles, la pareja ha construido un hogar donde sus hijos han crecido lejos de la atención permanente de los paparazzi.

Ese estilo de vida, que el propio actor ha descrito en varias ocasiones como una decisión pensada para ofrecerles una infancia más tranquila a sus hijos, se vio abruptamente interrumpido por esta emergencia que afecta a miles de personas en el norte de España y el sur de Francia, y que ha obligado a evacuar numerosas comunidades de ambos territorios.

De acuerdo con las autoridades francesas, las llamas se han producido por las altas temperaturas que azotan la zona del Mediterráneo; adicionalmente, la sequía y los fuertes vientos han dificultado las labores de los equipos de emergencia. Los incendios también han afectado zonas de Portugal, Italia y Grecia.

Desde el inicio del fuego, más de 350.000 personas han sido evacuadas de sus casas en España y Francia. Foto: Getty Images

La propiedad conocida como Domaine du Canadel se encuentra en una extensa finca rodeada de viñedos y ha sido uno de los lugares donde la pareja pasa la mayor parte del año. Además de convertirse en su residencia habitual, el lugar ha representado un cambio importante en el estilo de vida de la familia, que redujo considerablemente sus estancias en Estados Unidos para priorizar un entorno más reservado para Alexander y Ella.

Hasta el momento no se ha informado si la residencia sufrió daños materiales. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del incendio y mantienen activos los operativos de emergencia debido al riesgo de que las llamas vuelvan a propagarse por las condiciones climáticas.