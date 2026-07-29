Nuevo frente de incendios golpea Europa: Turquía combate las llamas cerca de sus playas

Bomberos turcos combaten este miércoles varios incendios forestales registrados cerca de zonas turísticas del sur del país, una emergencia que ha obligado a evacuar a cientos de personas y a desplegar un amplio operativo para intentar contener el avance de las llamas, informaron las autoridades locales.

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El mayor de los focos se mantiene en la provincia de Mugla, donde cientos de bomberos trabajan con el apoyo de más de 20 aviones y helicópteros que realizan descargas de agua sobre las zonas afectadas, según informó el Ministerio de Agricultura.

En esa provincia, el incendio comenzó en terrenos agrícolas y posteriormente se extendió hacia una zona boscosa, de acuerdo con la oficina del gobernador. Las autoridades añadieron que evacuaron a 202 residentes y a varios pacientes de un hospital como medida preventiva.

Medios de comunicación turcos informaron, además, que las autoridades cerraron la autopista principal que comunica la ciudad turística de Antalya con el balneario de Fethiye debido a la densa columna de humo.

La cadena NTV también señaló que el acceso al sitio arqueológico de Olympos, en la provincia de Antalya, permanece restringido.

Videos difundidos en redes sociales muestran uno de los extremos de una carretera rodeado por las llamas mientras varios vehículos avanzan a pocos metros del fuego. En otras imágenes también se observa a un grupo de voluntarios que, sin equipos de protección, intenta controlar el incendio con extintores antes de retirarse por la intensidad del fuego.

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Otro importante incendio continúa activo en la región de Balıkesir, sobre la costa del mar Egeo, junto a la carretera que conecta Esmirna, la tercera ciudad más grande del país, con la región de los Dardanelos.

La emergencia en Turquía ocurre mientras otros países europeos también enfrentan incendios forestales. El Gobierno turco envió dos aviones apagafuegos a España y otros dos a Francia para apoyar las labores de extinción.

La ola de calor mantiene bajo presión a varios países de Europa, donde los incendios forestales han consumido miles de hectáreas. Foto: Baz Ratner/Pool AP via AP

De acuerdo con las estimaciones, los incendios registrados en ambos países afectaron cerca de 120.000 hectáreas.

Europa atraviesa uno de los años más complejos en materia de incendios forestales debido a las altas temperaturas, que han favorecido la propagación del fuego en amplias zonas.

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“Este año se han quemado seis veces más territorios que el año anterior en las mismas fechas. Las últimas noticias apuntan a que se está controlando la situación, que hay cierto control sobre la temperatura, pero la realidad que hemos presenciado año tras año aquí en España, y también aquí en Europa, es que los incendios son cada vez más frecuentes, que hay una mayor incidencia”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

Aunque las autoridades españolas y francesas informaron en los últimos días que lograron controlar los principales focos y permitieron el regreso de varios residentes a sus viviendas, también advirtieron que una nueva ola de calor podría reactivar algunos incendios en ambos países.

*Con información de Europa Press y AFP.