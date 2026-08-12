En la medianoche del pasado lunes 10 de agosto se registró un incendio en el Centro de Atención Transitorio conocido como Marte, de Buenaventura (Valle del Cauca).

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En medio de la conflagración, cuatro internos fallecieron. Las primeras hipótesis indican que el incendio habría sido provocado en medio de una riña entre dos denominados “combos”.

En dicho centro, según detalló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se encontraban 376 internos, entre ellos, integrantes de las bandas criminales de Los Shottas y Los Espartanos.

Centro Penitenciario Transitorio en Buenaventura. pic.twitter.com/PqtLfbZfKL — Leonard Rentería - LeonArt (@LeonardBtura) August 11, 2026

Igualmente, las autoridades intentan verificar si el incendio se generó en medio de un intento de fuga masiva, aprovechando que las autoridades se encontraban replegadas en el puerto con el fin de atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7.4 y que afectó considerablemente varios barrios de Buenaventura.

Debido a la situación, y que el centro transitorio quedó prácticamente destruido, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de los más de 370 internos a otros establecimientos del país.

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Para esto, se pidió colaboración del Ministerio de Defensa para garantizar el traslado seguro de las personas privadas de la libertad.

Esto se debe a que la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio no dependen del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).

“Aunque la custodia y administración del Centro de Atención Transitorio Marte no depende del Inpec ni del Ministerio de Justicia, desde la Cartera hemos coordinado acciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca para el traslado seguro de las personas privadas de la libertad”, señaló el ministro de Justicia, Iván Cancino.

“Estas acciones responden a dos prioridades: primero, garantizar la seguridad de la ciudadanía, evitando fugas, y preservar la dignidad de los reclusos; segundo, brindar la asistencia médica necesaria para proteger la salud de las personas privadas de la libertad. Por razones de seguridad no puedo precisar el procedimiento adelantado, pero sí puedo confirmar que las personas fueron atendidas y que la situación se está resolviendo”, añadió.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle, señaló que como consecuencia del incendio, cerca del 90 % de la infraestructura del centro de reclusión quedó afectada.