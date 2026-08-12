Impresionantes imágenes de cómo quedó Versalles, Valle del Cauca, tras terremoto: afectados claman ayuda

Los habitantes del municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca, están clamando ayuda tras el terremoto que sacudió Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto.

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En varias imágenes conocidas por SEMANA se logra ver la magnitud de los daños en infraestructura que hubo en esta zona del suroccidente colombiano. La mayoría de las viviendas quedaron completamente destruidas, incluyendo la iglesia principal y el hospital.

El municipio de Versalles, en el Valle del Cauca, quedó devastado tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: Suministrada a Semana API

La ayuda que están pidiendo las personas que se encuentran en esta zona del Valle del Cauca es inmediata, debido a “que el pueblo está incomunicado, el puente sobre el río Cauca se derrumbó y no hay comunicación”.

Asimismo, están solicitando que los ciudadanos que se encuentran entregando donaciones puedan acercarse hasta este punto para ayudar a quienes lo necesitan. Algunas personas le precisaron a SEMANA que el municipio quedó “semidestruido” por el fuerte movimiento telúrico que sacudió varios departamentos de Colombia.

Habitantes de Versalles, en el Valle del Cauca, claman ayudas. Foto: Suministrada a Semana API

En medio de esta emergencia, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer que en las próximas horas llegarán a Colombia los primeros rescatistas internacionales que ayudarán en las labores de búsqueda de sobrevivientes.

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El anuncio lo hizo la Cancillería por medio de su cuenta de X, donde indicó que llegarán 22 expertos procedentes de Los Ángeles y Virginia (Estados Unidos). Estas personas se encargarán de apoyar la respuesta que se está dando desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“El grupo se especializa en coordinación de equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés), y cuenta con conocimiento del protocolo Insarag de la ONU. La Cancillería continúa trabajando de la mano de la UNGRD para coordinar la ayuda internacional que fortalezca las capacidades del país ante la crisis. ¡Gracias al Gobierno de Estados Unidos por su solidaridad con Colombia!”, señaló.