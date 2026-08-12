Política

Canciller Omar Bula afirmó que no se ha rechazado la ayuda humanitaria de países por ideologías políticas: este es el video

El funcionario del Gobierno reveló detalles sobre cómo avanza la llegada de ayuda humanitaria al país.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 1:43 p. m.
Canciller Omar Bula.
Canciller Omar Bula. Foto: Javier Barragán.

En una declaración realizada en el Palacio de San Carlos, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, dio nuevos detalles sobre la atención humanitaria por el terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto.

Además, el alto funcionario de la administración del presidente Abelardo De La Espriella expresó que no se ha rechazado ningún tipo de ayuda humanitaria proveniente de otros países por razones ideológicas o políticas.

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Hemos ya canalizado algunas donaciones importantes y, mientras que hablamos, hay aviones llegando al país con ayuda humanitaria. Puedo mencionar algunas, 100 toneladas de ayuda humanitaria ofrecidas por el gobierno de Salvador que llegaron ayer por la noche”, expresó Bula.

Y agregó en su declaración: “Tenemos otro vuelo proveniente de México que está llegando en este momento a nuestros aeropuertos, dirigidos sobre todo a las zonas más afectadas, en la medida, obviamente, que los aeropuertos y las facilidades para que estos equipos operen estén en el lugar”.

“Obviamente hay más afectaciones, sobre todo en el caso de Pereira, pero el aeropuerto de Cali tiene algunas limitaciones también y seguimos, obviamente, con la UNGRD estudiando cuál es el nivel de daño”, insistió Bula.

También indicó el canciller: “Esto es un proceso continuo; 58,5 toneladas del gobierno de México; no hemos excluido absolutamente a ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”.

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“Hemos trabajado también con la Unión Europea muy de cerca, activando el protocolo de la Dirección General de la Unión Europea para ayuda humanitaria y protección civil. También los europeos han estado muy presentes, acompañándonos a lo largo del proceso y nos seguirán acompañando en los próximos días”, puntualizó el alto funcionario.