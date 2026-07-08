¿Se viene recorte de personal en la Cancillería? Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores de Abelardo De La Espriella, respondió en vivo en SEMANA

Este miércoles, 8 de julio, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, designó a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores.

“He designado a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores de la patria milagro. Un verdadero nunca, un colombiano con una trayectoria excepcional al servicio de la diplomacia internacional, con experiencia en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación de nuestro país en distintos continentes”, dijo De La Espriella a través de redes sociales.

Tras su asignación, Bula habló en El Debate de SEMANA. El ministro de Relaciones Exteriores dijo si se viene un recorte de personal en la Cancillería.

“El hecho de que sea menos burocrática, no implica que haya recortes, puede ser simplemente una reorganización interna para reducir los niveles de burocracia. O sea, hay que hacerlo de todas maneras, hay que modernizar la Cancillería en cuanto a procesos. Yo creo que se trata primero de una transformación tecnológica que nos permita racionalizar costos, procesos, todo con base en resultados”, dijo Bula.

En tal sentido, Bula recalcó en El Debate que el objetivo es “profesionalizar” al personal de la Cancillería para entrar a nuevas áreas como la ciberdiplomacia.

“La ciberdiplomacia por obvias razones en el mundo ciber de hoy, no tiene nada qué ver con ser un anti hacker. Ciberdiplomacia implica involucrarnos en las decisiones que se están tomando, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial en cuanto a normas, etc. Es una cosa del día a día, necesitamos experto en eso”, destacó Bula.

Posteriormente, retomando la pregunta sobre posible movimientos de personal en la Cancillería, Bula insistió en que es algo que se debe revisar.

“Lo del personal tenemos que ver, tenemos que hacer un escrutinio muy minucioso, sobre todo con base a la adherencia de nuestros principios políticos e ideológicos. Los del presidente, obviamente. Pero también de costo beneficio. Estamos hablando de comercio y de plata. Si una embajada en un momento dado cuesta más de lo que gana en términos de comercio, pues hay que revisarla”, agregó en El Debate.

No obstante, Bula explicó que no se le quitará a la Cancillería su orientación de servicio público.

“Pero la orientación será pragmática permanentemente y obviamente dentro de un marco de austeridad. Estamos con un problema fiscal muy grave en este país, eso no es un secreto para nadie y todos los ministerios tienen que contribuir, claro”, aseveró.

En cuanto a la posibilidad que sean suprimidas algunas embajadas o consulados, Bula dijo que al final todo dependerá del análisis que mencionó anteriormente.

“Es posible, es posible que no, y no quiero contestar de manera anticipada. Pero eso requiere de un análisis, repito, minucioso y detallado de cada una de las unidades de negocio. Los consulados muchas veces dependen de la población colombiana que deben atender. Hay que ver, de pronto hay demasiados en un país o faltan en otro. Ahora, de las embajadas, eso depende también, primero que todo, del costo beneficio que es supremamente importante desde el punto de vista de manejar esto como una empresa básicamente”, señaló Bula en El Debate de SEMANA.

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