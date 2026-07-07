Carlos Alonso Lucio: “Es un hecho público que Gustavo Petro ha delinquido desde la Presidencia”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció este martes 7 de julio una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, director programático del presidente electo Abelardo De La Espriella, tras decir en medios de comunicación que el presidente Gustavo Petro debía enfrentar un proceso judicial.

Carlos Alonso Lucio vaticinó qué pasará de aquí al 7 de agosto: “No me cabe la menor duda”

“Estas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno”, dijo Ávila, horas después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara que se levantaba el empalme con el Gobierno Petro.

Ahora, Carlos Alonso Lucio habló en El Debate de SEMANA, donde expuso sus argumentos sobre por qué el presidente Petro sí debería ser juzgado.

“Gustavo Petro y todo su Gobierno saben que el planteamiento del juicio político y de que considero que Gustavo Petro ha delinquido lo vengo haciendo desde hace años. Para empezar, yo fui uno de los principales promotores del juicio político a Gustavo Petro. Hablé de esto hace más de tres años e inclusive hubo marchas multitudinarias cuyos mensajes fundamentales eran el juicio político que lo pedía la ciudadanía”, recordó Alonso Lucio.

Alonso Lucio dijo que desde el petrismo no deberían sorprenderse de que él esté pidiendo un juicio político contra Petro. Además, ahora mencionan que esa fue una de las razones para romper el empalme, como lo afirmó el ministro Ávila.

“No puede decir Gustavo Petro que se enteró que yo considero que debe ser juzgado a partir de una entrevista del fin de semana pasado. De hecho, aquí traigo un testimonio. Esta es la denuncia, mire la fecha, diciembre de 2023, en que yo denuncio ante la Comisión de Investigación y Acusación a Gustavo Petro. Uno, por traicionar el juramento constitucional; dos, por los hechos de Los Pozos, Caquetá, en que las milicias de Iván Mordisco secuestraron a 97 policías, degollaron a un muchacho, un superintendente, un policía, el superintendente Monroy. Había una unidad militar a menos de 100 metros y resulta que Gustavo Petro dio la orden de que no se solidarizara y no defendiera a los policías. Y está la orden dada por él. Con esas pruebas yo lo denuncio. Pero además lo denuncio por traición a la patria…“, afirmó en El Debate.

“Es un hecho público que Gustavo Petro ha delinquido desde la Presidencia de la República”

De tal modo, para Alonso Lucio, “Petro ha delinquido desde la Presidencia de la República”.

“¿Y qué es el juicio político? Hay que decir que esto hay que entenderlo. El juicio político no es un encono político, ni es un tema de una hostilidad política; es el cumplimiento de un mandato constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Que si un presidente de la República delinque, debe ser juzgado. Eso lo dice la Constitución“, aseguró.

También fue enfático en insistir en que Petro ha violado la Constitución Política de Colombia y las leyes.

“Ha habido hechos de corrupción, hechos de conducta personal que son impresentables, que cuando menos en términos de su conducta personal, el régimen disciplinario debía actuar sobre él. Le correspondería entonces a la Comisión de Acusación; de hecho, no han avanzado. Esta denuncia la presenté el 11 de diciembre de 2023 y no se ha movido una página. Pero llega un nuevo Congreso”, advirtió en El Debate.