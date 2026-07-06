MinDefensa de Abelardo De La Espriella anticipó cómo actuaría ante eventuales protestas en el país: “La primera advertencia”

En medio del ruido en el país por eventuales protestas, el general (r) Jorge Mora, quien este lunes, 6 de julio, fue designado ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella, anticipó en El Debate de SEMANA cómo actuaría si estas se llegan a salir de control.

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“La primera advertencia es para los miembros de la Fuerza Pública y sobre todo para los mandos; a nuestro comandante general, los comandantes de nuestro Ejército, de nuestra Armada, Fuerza Aérea, Policía. Ellos tienen una misión constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Ellos saben muy bien que tienen una gran responsabilidad y que en este periodo deben asumir eso con total carácter y determinación. Tienen la experiencia de lo que vivimos en 2021″, empezó diciendo Mora.

El general (r) Jorge Mora, minDefensa del Gobierno De La Espriella, expresó que se evitará que las protestas afecten a los ciudadanos. Foto: Paula López

En tal sentido, el ministro de Defensa de De La Espriella recalcó en El Debate que, con amparo de la experiencia de los integrantes de la Fuerza Pública, se buscará evitar que las protestas se salgan de control y terminen afectando a los ciudadanos.

“Ya sabemos cómo debemos actuar y qué debemos hacer para impedir que esto suceda; yo creo que esas manifestaciones, así quieran hacerlas, gran parte de las personas que estuvieron allí en 2021, se dieron cuenta de que eran más retórica que cualquier otra cosa”, agregó.

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En El Debate de SEMANA, a Mora también se le consultó si existe la posibilidad de que algunas ciudades del país terminen siendo militarizadas, en caso de que las protestas se tornen violentas.

“Existe la figura de la asistencia militar. La figura está dentro de las atribuciones que tiene el presidente de la República. Y que las autoridades locales vean en coordinación, en sus consejos de seguridad, que esa protesta está sobrepasando la capacidad de la Policía, pues existe la figura de la asistencia militar y, si es necesario, pues se aplica, porque no vamos a permitir que nos vayan a destruir ninguna ciudad de Colombia. Y a partir del 7 de agosto vamos a traer el imperio de la ley, el imperio de la autoridad. De aquí al 7 de agosto, pues es responsabilidad de los mandos institucionales y del actual ministro de Defensa”, explicó Mora.

Vale destacar que, en medio de su entrevista en El Debate, Mora le envió un mensaje al excandidato y senador Iván Cepeda, tras su llamado a la desobediencia civil.

“Eso es un error porque eso no le trae nada bueno al país; recordemos lo que pasó en el 2021. Y yo solo le pido al senador Cepeda que recapacite, que el país está entrando en una nueva era. Vamos entre todos a construir la Patria Milagro, pero lo primero que tenemos que hacer es llevar a Colombia a que se respete el principio de autoridad, a que se respete la ley, a que se respete la Constitución”, manifestó.

De tal modo, el ministro de Defensa de De La Espriella destacó que, si Cepeda intenta “incendiar el país” llamando a la desobediencia civil, la Fuerza Pública actuará.

“Y si acaso pretende hacerlo, ya la Fuerza Pública, ya los colombianos, ya nosotros sabemos cómo afrontar eso. Ya no es el país de hace tres, cuatro años, cuando destruyeron a Colombia. Ya los colombianos sabemos cómo podemos afrontar esto; ya la Fuerza Pública no lo va a permitir por ningún motivo. Aquí el que quiera bloquear una vía, aquí el que quiera acabar con la infraestructura del país, con la propiedad privada, pues tiene que caerle el peso de la ley y la Fuerza Pública tiene que actuar. Y hay que poner a disposición de la justicia y de las autoridades a las personas que vayan a querer incendiar nuevamente el país, como lo vivimos en 2021“, aseveró Mora en El Debate de SEMANA.