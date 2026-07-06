La versión del ministro de Defensa que no cuadra sobre el escandaloso ascenso del exedecán del presidente Petro

El ascenso autorizado por el presidente Gustavo Petro al mayor Sammy Rodríguez, quien fue su edecán y está vinculado a un grave caso de presunto acoso sexual, ha generado molestia en las Fuerzas Militares.

La autoridad militar quedó como si hubiera promovido a un oficial con severos cuestionamientos. Sin embargo, la historia, de acuerdo con las pruebas documentales, no habría sido así.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Según fuentes militares, ni el Ejército ni las Fuerzas Militares aprobaron al mayor Rodríguez para ascender; incluso las fuentes desmintieron al Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que la junta asesora de generales había promovido el nombre del mayor Sammy Rodríguez para que fuera teniente coronel.

Las fuentes indicaron que la inclusión del nombre del mayor Rodríguez se habría dado entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, pasando por alto la alerta del Ejército y las Fuerzas Militares sobre los procesos disciplinarios que enfrenta en la Procuraduría General de la Nación.

El ministro Sánchez indicó que “la junta asesora de las Fuerzas Militares aprobó el ascenso del mayor Rodríguez el 22 de abril. Dicha junta es la que le dio el soporte al decreto de ascenso número 0553 del 1 de junio de 2026”.

Sin embargo, las fuentes señalaron que dicha junta no aprobó el ascenso del mayor Rodríguez.

Es necesario recordar que Rodríguez espera la fecha para el inicio de su juicio disciplinario en su contra por el presunto acto sexual y la violencia de género que habría cometido contra una de sus compañeras del Ejército en el Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga.