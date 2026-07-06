General (r) Jorge Eduardo Mora, nuevo MinDefensa: “Los bombardeos vuelven con contundencia”

El general (r) Jorge Eduardo Mora, quien será el nuevo ministro de Defensa, afirmó este lunes en entrevista con El Debate de SEMANA que los bombardeos a grupos armados vuelven con “total contundencia” a partir del próximo 7 de agosto.

“La guerra tiene dos connotaciones importantes: espacio y tiempo. Quien más ocupe espacio, durante más tiempo, va ganando la guerra y eso fue lo que produjo este presidente con los grupos armados organizados y con esa paz total. De manera que si la fuerza pública, mediante bombardeos y presencia en el territorios, no los deja respirar, ellos no van a tener tiempo de hacer acciones terroristas ni de ganar espacio y terreno”, señaló Mora.

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“Lo que hay que hacer es mantenerlos presionados, con bombardeos, ataques, asedio. No dejarlos respirar para que de esa manera empecemos a recuperar territorio. Los bombardeos vuelven y vuelven con total contundencia”, subrayó.

El próximo ministro también criticó con dureza la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Fue un fracaso, representó el crecimiento y fortalecimiento de todos los grupos armados, la pérdida de gran porción del terreno que habíamos recuperado desde hace más de 30 años. No teníamos un país en paz, pero sí estábamos recobrando la tranquilidad, ya podíamos viajar por carretera a cualquier territorio, ya los campesinos podrían estar tranquilos”, dijo.

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“Ni fue paz ni fue total. Fue un fracaso. A partir del próximo 7 de agosto vamos a empezar reconstruir el país con el presidente Abelardo De La Espriella”, subrayó.

Por otra parte, Mora afirmó que es “probable” que se presente un reintegro de oficiales de la fuerza pública en el nuevo Gobierno.

“Es probable. Se está haciendo un trabajo minucioso, un estudio detallado de las razones o circunstancias por las cuales fueron retirados. Y evidentemente hubo muchas injusticias, sobre todo al inicio del periodo de este gobierno, cuando salieron de manera simultánea en menos de 15 días más de 60 generales y solo del Ejército y la Policía que son las fuerzas preponderantes terrestres que se encargan de recuperar y estabilizar las regiones”, manifestó.

El próximo ministro de Defensa afirmó que con la salida de un importante número de oficiales, los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía fueron desmantelados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La inteligencia fue destruida totalmente. Ellos sabían que ahí estaba el punto de quiebre de los grupos armados. Hace poco salió en los medios cómo el comisionado de Paz le estaba haciendo un mandado a los bandidos del Clan del Golfo y ellos decidían quién seguía y quién no seguía en la fuerza pública”, expresó el general (r).