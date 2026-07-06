“Hubo muchas injusticias”: General (r) Jorge Eduardo Mora habla del posible reintegro de oficiales de la Fuerza Pública

El general (r) Jorge Eduardo Mora, quien fue elegido por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para ser su ministro de Defensa, afirmó este lunes 6 de julio, en entrevista con El Debate de SEMANA, que es “probable” que se presente un reintegro de oficiales de la fuerza pública en el nuevo Gobierno.
“Es probable. Se está haciendo un trabajo minucioso, un estudio detallado de las razones o circunstancias por las cuales fueron retirados. Y evidentemente hubo muchas injusticias, sobre todo al inicio del periodo de este gobierno, cuando salieron de manera simultánea en menos de 15 días más de 60 generales y solo del Ejército y la Policía que son las fuerzas preponderantes terrestres que se encargan de recuperar y estabilizar las regiones”, manifestó Mora.
El próximo ministro de Defensa afirmó que con la salida de un grupo número de oficiales, los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía fueron desmantelados en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La inteligencia fue destruida totalmente. Ellos sabían que ahí estaba el punto de quiebre de los grupos armados. Hace poco salió en los medios cómo el comisionado de Paz le estaba haciendo un mandado a los bandidos del Clan del Golfo y ellos decidían quién seguía y quién no seguía en la fuerza pública”, expresó el general.
"Es probable, se está haciendo un estudio detallado. Hubo muchas injusticias (...) La inteligencia fue destruida completamente" @generalmora11 sobre la posibilidad de reintegrar algunos oficiales que salieron en el Gobierno Petro. #ElDebatehttps://t.co/5B27AXZKGb pic.twitter.com/kZVR6NbADj— Revista Semana (@RevistaSemana) July 6, 2026
“El DNI, la agencia de inteligencia más importante, pasó a ser una agencia que se encargaba de hacer un trabajo de oposición hacia el el interior de las fuerzas”, subrayó.
Mora manifestó que hay que recomponer el país y, en ese objetivo, aseguró que “la inteligencia es fundamental”.
“Hay un trabajo que se está haciendo para revisar cómo vamos a recuperar la inteligencia, que es fundamental para recuperar la seguridad y proteger los colombianos”, sostuvo.