¿Cómo será el nuevo ministro de Defensa? El general (r) Jorge Mora recuerda que fue herido en combate y le asesinaron a 16 de sus hombres

El mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, nuevo ministro de Defensa en el gobierno de Abelardo De La Espriella, habló con El Debate, de SEMANA.

Durante la entrevista, el oficial recordó que él resultó herido en combate y 16 de sus hombres fueron asesinados por los irregulares que ahora perseguirá desde el Ministerio de Defensa.

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“Queridos soldados y policías de la patria, aquí está un soldado que dio 36 años de su vida en terreno, en tierra, en combate. Fui herido en combate, en Tres Matas, Vichada, siendo subteniente, en una emboscada que me hizo el 16 frente de las Farc, donde me asesinaron 16 hombres. Yo duré tres días combatiendo contra ellos con ocho hombres. En esa época eran muy difíciles las comunicaciones, los apoyos, solo había dos helicópteros Black Hawk y a los 3 días fue que llegaron los apoyos”, aseveró.

De acuerdo con el nuevo ministro de Defensa, en el gobierno de Abelardo De La Espriella, las heridas que sufrió fueron en el rostro y una mano. “En la boca y en la mano, unas esquirlas que me pegaron en fusil y alcanzaron a dañarme un dedo y la boca. Y también participé en una operación Colombia, ahí también recibí unos impactos en la placa del chaleco, en la toma de Casa Verde cuando sacamos a los bandidos terroristas de las Farc de allá, de Casa Verde. También yo era integrante del Batallón de Contraguerrillas 7 de Arauca, entonces, es decir, aquí hay un soldado que desde muy joven ha aprendido el arte de la guerra, siempre estuve en fuerzas especiales, estuvimos con muchos soldados y policías de la patria dando golpes contundentes a los cabecillas, a los terroristas que nos han hecho tanto daño”, recordó.

“Vamos a a empezarle a meter a meterle contundencia a las operaciones porque no podemos seguir más años recibiendo el azote de los violentos y dándoles concesiones cuando ellos no han demostrado nunca voluntad de paz. La paz va a llegar, pero con la acción contundente del Estado”, añadió el designado jefe de la cartera de Defensa, quien respondió con vehemencia cuando le preguntaron si se viene una ofensiva militar contra los actores ilegales: “Tiene que ser así, no hay otra opción”.

El ministro de Defensa fue enfático en que la denominada “paz total”, no fue ni paz ni nunca total. “La guerra tiene dos connotaciones fundamentales, espacio y tiempo. Quien más ocupe espacio durante más tiempo va ganando la guerra. Y eso fue lo que hizo y lo que produjo este presidente con los grupos armados organizados y con esa paz total. Ni hubo paz, ni fue total”.

“De manera que si la fuerza pública, mediante bombardeos, mediante presencia en los territorios, mediante una acción contundente permanente contra ellos, no los deja respirar, pues ellos no van a tener tiempo de hacer acciones terroristas ni de ganar espacio ni terreno, ni de tener la suficiente libertad de acción para apoderarse de territorios colombianos”, aseveró.

“Lo que hay que es mantenerlos presionados, con bombardeos, con ataques, con asedios permanentes y no dejarlos respirar para que de esa manera empecemos a recobrar y a recuperar los territorios. Los bombardeos vuelven y vuelven con total contundencia”, acentuó.

“La inteligencia fue destruida totalmente. Ellos sabían que ahí estaba el punto de quiebre de los grupos armados. Hace poco salió en los medios cómo el comisionado de Paz le estaba haciendo un mandado a los bandidos del Clan del Golfo y ellos decidían quién seguía y quién no seguía en la fuerza pública”, expresó el general retirado, al insistir en que con el nuevo gobierno regresa la ofensiva militar contra los irregulares.