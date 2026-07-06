Gobierno de Gustavo Petro contratará por una millonada los cuadros con los rostros del presidente y Francia Márquez que quedarán en la Casa de Nariño

A un mes de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) empezó la contratación de los cuadros con los rostros del hoy presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, que quedarán expuestos en la Casa de Nariño junto al de los demás exjefes de Estado.

Sin embargo, llamó la atención el valor de las ofertas de ambos cuadros que puso al descubierto el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero.

En un mensaje que escribió en su red social X, Forero informó: “El cuadro como expresidente de Gustavo Petro nos costará 75 millones de pesos”.

Según el proceso de contratación directa publicado en Secop, el objetivo del contrato es “prestar servicios artísticos para la creación de un retrato del señor Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, para exponer en el hall de expresidentes de la Casa de Nariño”. La oferta la presentó el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez.

Y el de la vicepresidenta Francia Márquez tiene otra oferta por 45 millones de pesos y la presentó la artista Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar.

“¿Para eso querían seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos y han empeñado el país a tasas de usura?”, preguntó Forero.

La contratación quedará lista en los próximos días.