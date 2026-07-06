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Iván Duque habla en el programa ‘Battlegrounds’ de la Institución Hoover, conducido por el general H. R. McMaster

El expresidente dio su visión de Colombia y del mundo en este prestigioso espacio.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 10:45 a. m.
El expresidente Iván Duque
El expresidente Iván Duque Foto: NICOLÁS GALEANO-semana

El expresidente Iván Duque Márquez analizó los resultados de la segunda vuelta presidencial, celebrada el 21 de junio, en el prestigioso programa Battlegrounds, de la Institución Hoover, conducido por el general H. R. McMaster.

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En su entrevista, el exmandatario envió varios mensajes. El primero fue que el debate no puede reducirse a una simple confrontación entre izquierda y derecha, sino que existe, realmente, una amenaza por parte de quienes quieren romper el orden constitucional. Y en ese sentido, dijo que el triunfo del candidato ganador constituye una victoria para la democracia colombiana. En ese aparte, el exmandatario explicó el papel que jugó el presidente Petro como protagonista de una intervención directa del Poder Ejecutivo en las elecciones.

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El exmandatario detalló el panorama que recibe Abelardo De La Espriella: una crisis fiscal enorme, el deterioro de la política energética, la crisis de la salud y la expansión de los grupos armados a lo largo y ancho del país.

El expresidente también se refirió al papel de Estados Unidos en el hemisferio y a su liderazgo en la recuperación de Venezuela.

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