El discurso de Donald Trump tras la tarjeta roja que le quitaron a Folarin Balogun: “No fue falta”

Hay controversia en el Mundial 2026 por la participación de Folarin Balogun en el partido de Estados Unidos vs. Bélgica por los octavos de final. El delantero fue expulsado en el partido pasado ante Bosnia y Herzegovina, pero la FIFA le suspendió la sanción de una fecha haciendo valer el artículo 27 de su reglamento.

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Donald Trump, presidente de EE.UU., tuvo mucho que ver en la decisión. Este lunes admitió que había pedido una revisión y cuestionó la expulsión señalada por el árbitro brasileño Raphael Claus.

“Vi la acción, y soy una persona a la que le encantan los deportes. Eso no fue falta. Ni siquiera fue una infracción“, apuntó el mandatario.

Trump admitió que no sabía qué significaba la tarjeta roja en el fútbol, pero cuando le informaron empezó a mover sus contactos para pedir una revisión en el comité disciplinario de la FIFA. “Le habrían quitado a EE.UU. a uno de sus mejores jugadores por algo que no era ni falta. Eso habría sido una mancha sobre el Mundial”, dijo.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

La selección de Bélgica se ha manifestado en profundo rechazo hacia la decisión y tiene recursos para apelarla. Sin embargo, el partido se juega a las 7:00 de la noche en Seattle y no parece haber espacio para un giro drástico de la situación.

“Si Bélgica gana esta noche, que esté muy orgullosa. Pero que gane en el campo, contra nuestro mejor equipo“, agregó Trump en su discurso oficial.

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Trump dio su apreciación personal sobre el contacto de Balogun en el tobillo de Tarik Muharemović, jugador de Bosnia. "Eran dos grandes atletas que iban a toda velocidad y quedaron enganchados. Si lo ves a velocidad normal, parecen dos jugadores que chocan. Si lo paras una fracción de segundo, parece otra cosa“, sentenció.

Estados Unidos venía recibiendo elogios del mundo entero por su desempeño en la Copa del Mundo, pero el ambiente cambió por el fallo de la FIFA. Esta es la primera vez en la historia de los mundiales que se le perdona la tarjeta roja a un jugador para que pueda estar en el partido siguiente.

Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que jugará ante Bélgica. Foto: AP Photo/Julio Cortez

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como “un poco sospechoso si revisan su pasado”.

Según el Código Disciplinario de la FIFA, una tarjeta roja directa conlleva automáticamente un partido de suspensión para el siguiente encuentro del equipo del jugador.

Sin embargo, la FIFA anunció el domingo que la sanción quedaba suspendida durante un período de prueba de un año, una decisión conocida días después de que Trump llamara a Infantino para pedir que se revisara la expulsión.