Lesión absurda de Jordan Henderson: al hospital el de Inglaterra tras celebrar en el Mundial 2026

No todo fue alegría en el estadio Azteca para la selección de Inglaterra. Justo en el momento de más euforia, mientras celebraban, uno de sus experimentados hizo una maniobra y se podría quedar fuera de lo que resta del Mundial 2026.

Según lo evidencian los videos que han sido viralizados a través de redes sociales, Jordan Henderson se movió de manera equivocada al pasar por una valla publicitaria y acabó en el piso tras pasarla.

Jordan Henderson se rompió el brazo saltando la publicidad en los festejos de Inglaterra. Se perderá lo que resta de la Copa del Mundo pic.twitter.com/XYtUtoYdAp — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 6, 2026

Primeros informes apuntan a una fractura. Thomas Tuchel, entrenador de los ingleses, puntualizó sobre la zona afectada: “Se lesionó la muñeca”.

A su vez, dio detalles de más del incidente que vivió uno de los experimentados del plantel: “En este momento se encuentra en el hospital, así que es una lesión bastante grave”.

Fue como “ganar la final”

Thomas Tuchel, director técnico de Inglaterra, consideró que vencer a México este domingo en los octavos de final del Mundial fue como “ganar la final” del torneo, debido a las dificultades que tuvieron que sortear en el estadio Azteca.

“No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final”, dijo Tuchel en rueda de prensa. “Fue un resultado heroico”, recalcó.

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También subrayó el valor de haber ganado en el estadio Azteca, donde México solo tenía dos derrotas en partidos oficiales y donde en el Mundial de 1986 los ingleses sufrieron la controvertida eliminación ante Argentina en cuartos de final.

“La historia de Inglaterra en este estadio era muy triste; hoy hicimos las paces, sabíamos lo que significaba vencer a México aquí”, dijo Tuchel.

El entrenador alemán señaló que Inglaterra puede estar orgullosa de su selección porque con “voluntad, unión y mentalidad” logró “salir adelante contra todo”.

A la par de su alegría por haber logrado el pase a cuartos de final, Tuchel expresó su tristeza por la lesión que sufrió el mediocampista Jordan Henderson al celebrar la victoria.

Jordan Henderson tendido en el suelo tras la fractura que sufrió en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria”, detalló.

Asimismo, dijo sentir pena por la eliminación de México porque “es un país increíble”.

“Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente”, afirmó.

Con el pase a cuartos asegurado, Tuchel dijo que no verá “nada de Noruega —su siguiente rival— durante las próximas 24 horas; va a ser un día de descanso”.

Haaland vs. Inglaterra

Erling Haaland ya dio un primer batacazo en la Copa del Mundo al eliminar a Brasil el pasado fin de semana. Sin ser el combinado favorito el de Noruega, se apalancó de su máxima estrella para dejar fuera de esta edición a la única pentacampeona.

Erling Haaland celebrando su clasificación a cuartos de final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Fueron dos goles sobre el remate del tiempo reglamentario que ‘aniquilaron’ deportivamente a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Ahora, el atacante sensación, que llegó a siete tantos a lo largo del torneo, irá por otra potencia mundialista. Para el ‘androide’ será un partido especial por enfrentar al país en el que milita, Inglaterra, y de donde es el club que representa durante la temporada, Manchester City.

*Con información de la AFP.