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El gesto del alcalde Carlos Fernando Galán con los bomberos que participaron en la misión de rescate en Venezuela

El mandatario envió un mensaje de reconocimiento a los rescatistas que integraron la misión internacional.

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Redacción Semana
6 de julio de 2026 a las 7:32 a. m.
Rescates en Venezuela.
Rescates en Venezuela. Foto: Bomberos de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aprovechó el regreso del equipo del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad para destacar la labor que cumplió la delegación colombiana enviada a apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en Venezuela.

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“Gracias a los miembros del cuerpo oficial de Bomberos Bogota que hicieron parte del equipo de búsqueda y rescate que Colombia envió a Venezuela. También gracias a todos los demás rescatistas que estuvieron en esta misión humanitaria”, escribió Galán.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario les dio la bienvenida a los rescatistas bogotanos y extendió el reconocimiento a los equipos de otras ciudades que hicieron parte de la misión, entre ellas Pereira, Dosquebradas, Medellín, Envigado, Cali, Yopal, Armenia, Manizales y Chinchiná.

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Este grupo tiene 16 años de experiencia aportando ayuda internacional.
Este grupo tiene 16 años de experiencia aportando ayuda internacional. Foto: Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Galán destacó que la operación reunió a organismos de socorro de diferentes regiones del país y señaló que este tipo de emergencias demuestra la capacidad de coordinación entre las instituciones colombianas. “Cuando se trata de salvar vidas y tender la mano, no existen fronteras”, escribió el alcalde.

El mandatario cerró su mensaje calificando a los integrantes de la misión como un orgullo para Bogotá y para Colombia, en un reconocimiento al trabajo desarrollado durante las labores humanitarias en territorio venezolano.