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Horóscopo de Nana Calistar para hoy, 6 de julio de 2026: una inesperada advertencia para los 12 signos

La reconocida astróloga alertó sobre situaciones que podrían afectar a varios signos del zodiaco en el amor, el dinero y el trabajo.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

6 de julio de 2026 a las 7:11 a. m.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Como ya es costumbre, Nana Calistar volvió a captar la atención de miles de seguidores con la publicación de su horóscopo para este lunes 6 de julio de 2026. La popular astróloga e influencer compartió sus predicciones para los 12 signos del zodiaco para quienes buscan una guía sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo.

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En esta nueva entrega, además de señalar las oportunidades y desafíos que podrían presentarse a lo largo de la jornada, Nana Calistar lanzó una inesperada advertencia que podría marcar la diferencia en las decisiones de varios signos.

Sus mensajes invitan a actuar con prudencia, evitar conflictos innecesarios y aprovechar las energías del día para tomar el control de los asuntos personales y profesionales.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy Foto: Facebook Nana Calistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Deja de intentar convencer a quienes ya tomaron una decisión. Tu energía estará mejor invertida en personas que realmente valoran tu esfuerzo”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Una tarea que parecía complicada comenzará a resolverse gracias a un cambio de estrategia. Atrévete a hacer las cosas de forma diferente”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“El día te mostrará que escuchar con atención puede darte respuestas que estabas buscando desde hace tiempo. No interrumpas antes de tiempo”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Podrías descubrir que una preocupación era más grande en tu mente que en la realidad. Hoy recuperarás la tranquilidad poco a poco”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Será importante administrar mejor tu tiempo. Evitar las distracciones te permitirá terminar pendientes que vienes arrastrando desde hace días”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“No cargues con responsabilidades que corresponden a otras personas. Aprender a decir “no” también es una forma de cuidar tu bienestar".

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Una oportunidad aparecerá en el momento menos esperado. Mantente atento porque podría llegar a través de alguien con quien casi no tienes contacto”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“La jornada favorecerá las decisiones firmes. Dejar de dudar te permitirá avanzar con mayor rapidez hacia un objetivo importante”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Un cambio de rutina te ayudará a recuperar el entusiasmo. A veces basta modificar pequeños hábitos para encontrar nueva motivación”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Una situación que parecía estancada comenzará a moverse a tu favor. La paciencia demostrará que sigue siendo una de tus mayores fortalezas”.

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Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Tu creatividad será la clave para resolver un inconveniente cotidiano. Una solución poco convencional terminará siendo la más efectiva”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“El lunes te invita a confiar más en tu experiencia y menos en el miedo a equivocarte. Cada paso que has dado te ha preparado para el siguiente desafío”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.