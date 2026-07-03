Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de julio, según Walter Mercado

Con la llegada de julio de 2026, muchas personas buscan mejorar su situación económica y, por ello, deciden probar suerte en diferentes juegos de azar, como las loterías y los chances.
Entre quienes creen en la astrología y las energías, los mensajes de Walter Mercado siguen siendo una referencia. Aunque el reconocido astrólogo y vidente puertorriqueño falleció en 2019, su legado continúa vigente gracias a las predicciones que su familia comparte para cada signo del zodiaco.
Para este 3 de julio, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas y encargada de mantener vivo su legado, reveló los números de la suerte que, según la tradición del astrólogo, podrían favorecer a quienes esperan quedarse con un millonario premio.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Será un día para retomar el control de los proyectos personales y avanzar con mayor seguridad hacia las metas propuestas. La energía también favorece el bienestar físico y el atractivo personal, por lo que no pasarán desapercibidos ante los demás.
Números de suerte: 7, 15 y 19.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La prioridad estará en la salud y en tomar decisiones financieras con prudencia. También será una jornada favorable para pensar en mejoras para el hogar o en inversiones bien planificadas.
Números de suerte: 5, 23 y 13.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Situaciones que parecían complicadas comenzarán a resolverse de forma favorable. La buena fortuna acompañará a este signo y también surgirán nuevas amistades y oportunidades para ampliar el círculo social.
Números de suerte: 45, 8 y 39.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las relaciones familiares ocuparán un lugar importante durante la jornada. Habrá espacio para encuentros con seres queridos y para avanzar en proyectos que contarán con una energía favorable.
Números de suerte: 21, 48 y 9.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Aunque las responsabilidades aumenten, la motivación permitirá cumplir con los objetivos. Además, el equilibrio entre la vida laboral y personal favorecerá la estabilidad en las relaciones.
Números de suerte: 6, 4 y 20.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
El magnetismo personal será una de las principales fortalezas del día. La recomendación será dejar atrás experiencias negativas y concentrarse en las nuevas oportunidades que comienzan a aparecer.
Números de suerte: 12, 44 y 35.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El trabajo en equipo y la colaboración serán fundamentales para alcanzar las metas. También podrían presentarse noticias positivas relacionadas con el entorno familiar.
Números de suerte: 25, 6 y 11.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La organización será clave para cumplir con todas las responsabilidades. A pesar de la carga laboral, será importante dedicar tiempo a fortalecer los vínculos familiares.
Números de suerte: 9, 21 y 10.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Los asuntos del hogar seguirán siendo prioridad. También será una buena jornada para escuchar propuestas relacionadas con el amor o con nuevos negocios que podrían abrir puertas a futuro.
Números de suerte: 17, 50 y 3.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía del día favorece el crecimiento económico y el fortalecimiento de la autoestima. Sin embargo, será conveniente actuar con prudencia al expresar sentimientos para evitar malentendidos.
Números de suerte: 24, 18 y 41.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las invitaciones y los encuentros sociales marcarán la jornada, aunque será importante no descuidar las obligaciones. La paciencia ayudará a resolver pequeños inconvenientes.
Números de suerte: 1, 15 y 28.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Será un momento oportuno para expresar proyectos e intenciones a personas con poder de decisión. Aunque el amor pueda atravesar algunos altibajos, los planes personales tendrán un impulso importante.
Números de suerte: 28, 7 y 14.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.