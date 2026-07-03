Taylor Swift y Travis Kelce estarían a horas de su esperada boda: se revelaron nuevos detalles

La boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce tiene en vilo a los fans de todo el mundo y a las redes sociales, que buscan la más mínima pista sobre esta gigantesca ceremonia en Nueva York.

¿Taylor Swift se casó en secreto? Peculiar detalle en su mansión llamó la atención

Todo apunta a que las celebraciones, que coinciden con el 250 aniversario de Estados Unidos, serán un evento deslumbrante digno de una de las parejas más famosas del mundo.

El momento estelar está previsto este viernes por la tarde ante un millar de invitados en el Madison Square Garden, bajo un estricto control policial y un calor sofocante.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

El Madison Square Garden sería el venue oficial de la boda de la estrella pop. Foto: AP Photo/Heather Khalifa

La pareja inauguró las festividades el jueves con una cena exclusiva, con unos 100 invitados, según los medios estadounidenses.

La cantante Selena Gómez, amiga de Taylor Swift, publicó un vídeo en el que luce un vestido de noche. Dio así a entender a sus 405 millones de seguidores en Instagram que formaba parte de los invitados.

El cantante Ed Sheeran, la creadora de la serie Girls, Lena Dunham, y el productor Jack Antonoff fueron vistos en las inmediaciones del recinto.

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda que tiene en vilo a Nueva York

Las lunas tintadas de los coches protegían a los famosos de los periodistas y de los Swifties, como se conoce a los fans de la cantante, que estaban al acecho pero a distancia, en ambos extremos de una calle cerrada a los peatones.

¿Hay acuerdos de confidencialidad?

Según medios internacionales, la mayoría de los invitados estarían sujetos a acuerdos de confidencialidad y a todos se les ha prohibido ingresar celulares al recinto. Por el momento, se rumora de la presencia de personalidades como Gigi Hadid, Cara Delevingne y Zoë Kravitz.

La pareja se comprometió en agosto del 2025. Foto: GCImages

El vestido es otro de los secretos bien guardados. Los medios del corazón se preguntan quién vestirá a la novia, poco menos de un mes después de la boda en Sicilia de otra estrella del pop, Dua Lipa, que eligió un traje de Chanel.

Si la boda se celebra este viernes, no sería la primera vez que un músico elige el Madison Square Garden para su enlace. Ya lo hizo Sly Stone en junio de 1974, para contraer matrimonio con la actriz Kathy Silva durante un concierto de su grupo, Sly and the Family Stone.

*Con información de AFP.