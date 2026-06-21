¿Taylor Swift se casó en secreto? Peculiar detalle en su mansión llamó la atención

Cuando esta semana apareció una gran carpa junto a la finca Watch Hill de Taylor Swift, no pasó mucho tiempo antes de que las especulaciones sobre la inminente boda de la superestrella se extendieran por el acomodado pueblo costero de Nueva Inglaterra, y por Internet.

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Pronto, los fans intercambiaban teorías en línea, los fotógrafos buscaban los mejores lugares y los residentes se veían obligados a responder preguntas sobre una boda que nunca se celebró. O al menos, una boda que parece que aún no ha tenido lugar.

Hasta el momento, los rumores han resultado infundados. Pero ofrecieron una visión de la vida en Watch Hill, la comunidad costera de Rhode Island en el pueblo de Westerly, cerca de la frontera con Connecticut, donde Swift es propietaria de una casa desde hace más de una década y donde la curiosidad por la cantante se ha integrado en la vida cotidiana.

Miembro del equipo de seguridad custodia la propiedad 'Holiday House' de Taylor Swift. Foto: AP

Los rumores se extienden

Desde el faro cercano, los visitantes se esforzaban por obtener una mejor vista de la mansión de Swift, una extensa casa blanca situada en lo alto de un acantilado rocoso con vistas al océano Atlántico. Cámaras de seguridad salpicaban la propiedad, y un guardia alertaba a los visitantes que se acercaban demasiado.

La organizadora de bodas Nicole Simeral, vestida de negro, estaba de pie frente a la pequeña capilla blanca, al otro lado del enorme hotel amarillo Ocean House —vecino de Swift en la playa—, haciendo señas a los coches y autobuses que reducían la velocidad y dirigiendo el tráfico para que siguiera avanzando.

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Observaba cómo los visitantes especulaban sobre una boda que, según ella, sabía que no era la de Swift. En ese lugar, trabaja en una boda diferente cada fin de semana de junio. Aun así, las preguntas seguían llegando.

“¿Se casa Taylor Swift aquí? Muchísimos lo han preguntado”, dijo Simeral.

Según comentó, se había hablado mucho, ya que la gente intentaba relacionar los avistamientos de conocidos de Swift en las tiendas locales con una boda inminente. Sin embargo, dudaba que Watch Hill fuera un lugar práctico para una boda de esa magnitud debido a su limitada oferta de alojamiento de lujo.

Hotel Ocean House, donde la instalación de una carpa para eventos generó rumores sobre una posible boda próxima de Taylor Swift. Foto: AP

Los rumores sobre Watch Hill también coincidieron con especulaciones en línea que indicaban que Swift y su prometido, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce , estaban planeando una celebración en el Madison Square Garden , aunque no se han publicado detalles sobre la boda de la pareja, a pesar de las múltiples solicitudes de comentarios al portavoz de Swift.

Según Simeral, la tienda de campaña en sí no tenía nada de particular. “El próximo fin de semana habrá otra tienda igualita”.

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Durante dos veranos, Nick Quaratella, agente de servicio comunitario del Departamento de Policía de Westerly, ha estado situado en la entrada de un sendero público que conduce a la playa junto a la finca de Swift, respondiendo a las preguntas de los bañistas y manteniendo el flujo del tráfico.

*Con información de AP.