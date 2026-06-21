Miguel Huertas, la voz que busca su propio camino tras acompañar a Yeison Jiménez: “Quiero que la gente se conecte con mi historia”

Durante años, Miguel Huertas construyó su carrera desde los escenarios de la música popular colombiana. Su voz acompañó una de las propuestas más exitosas del género como integrante de la agrupación de Yeison Jiménez, una experiencia que hoy se convierte en uno de los pilares de una nueva etapa profesional.

Ahora, el artista colombiano emprende el camino como solista con una apuesta propia, marcada por la búsqueda de identidad, la evolución musical y la libertad creativa.

Luego de anunciar oficialmente el inicio de su carrera como artista independiente tras culminar su vínculo profesional con Zcape Productions, Huertas se prepara para presentar una propuesta que, según explicó a SEMANA, conserva raíces populares, pero explora nuevas sonoridades ligadas al romanticismo y a la música regional.

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Con más de una década de experiencia en la industria musical, el cantante enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera: construir una marca artística propia después de haber sido parte de un proyecto que alcanzó una amplia visibilidad dentro de la música popular colombiana.

Foto: HERNÁN PUENTES

Para Miguel Huertas, el tiempo compartido junto a Yeison Jiménez dejó enseñanzas que hoy considera fundamentales para su desarrollo profesional.

Más allá del aspecto musical, asegura que observó de cerca la disciplina y la constancia necesarias para mantenerse vigente en una industria altamente competitiva.

“Con Yeison siempre se aprendía algo. Durante los meses que estuve trabajando con él como su corista, el aprendizaje musical fue su manejo de tarima, ver cómo hablaba y se conectaba con el público, su puesta en escena. Además del aprendizaje personal, entendí la constancia que un artista debe tener en su carrera, luchar, buscar, grabar constantemente y no rendirse”, explicó a SEMANA.

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Precisamente esa filosofía es la que hoy intenta aplicar en su nuevo proyecto artístico. El cantante reconoce que dejar atrás una zona de comodidad para asumir el reto de una carrera independiente implica riesgos, pero también representa una oportunidad para mostrar una faceta más personal de su trabajo.

Huertas asegura que la historia de esfuerzo y perseverancia de Yeison Jiménez se convirtió en una referencia importante para tomar la decisión de emprender su propio camino.

Miguel Huertas acompañó una de las propuestas más exitosas del género como integrante de la agrupación de Yeison Jiménez. Hoy anuncia su carrera como solista. Foto: Alejandro Jiménez

“Estoy asumiendo el reto de salir de una zona de confort para poder usar mis propias herramientas y mis propias canciones. Mi motivación es demostrar quién es Miguel Huertas y lograr que la gente conozca mi música y se conecte con ella”, afirma.

Su propuesta, según explica, busca diferenciarse dentro de un género donde abundan las fórmulas similares. Aunque no abandona completamente la música popular, pretende explorar una línea más romántica y cercana a la música regional.

“La esencia de mi música va ligada a mi voz. Es un estilo más romántico, dejando un poco a un lado la música popular que seguiremos implementando. La música de Miguel Huertas va hacia la música regional con un lado romántico y no tan cantinero”, señala.

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Miguel Huertas acompañó una de las propuestas más exitosas del género como integrante de la agrupación de Yeison Jiménez. Hoy anuncia su carrera como solista. Foto: Alejandro Jiménez

La nueva etapa de Miguel Huertas también está respaldada por años de formación artística. El cantante destaca que ha dedicado buena parte de su carrera a prepararse académicamente para ofrecer una experiencia distinta en el escenario.

Como multiinstrumentista, espera incorporar nuevas herramientas a sus presentaciones en vivo y mostrar una faceta que muchos seguidores aún no conocen.

“He trabajado duro para poder prepararme y llevarle al público un show diferente. He estudiado en diferentes academias y soy multiinstrumentalista. En mis shows verán un Miguel Huertas interpretando diferentes instrumentos y mostrando lo que se logra a través del estudio en una carrera profesional”, señala.

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El camino, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. Antes de llegar a escenarios de mayor visibilidad, Huertas tuvo que enfrentar los desafíos habituales de los artistas emergentes: audiciones, competencia y la búsqueda de una identidad propia dentro de una industria saturada de talento.

Recuerda, una de las claves para mantenerse vigente fue precisamente encontrar aquello que lo diferenciaba de otros intérpretes. “Muchos decían que mi voz era una voz romántica, muy diferente, pero que ayudaba a conectar con las historias que mostraba. Historias románticas, de despecho, de tristeza o de alegría que podían transmitirse a través de mi voz. Eso es lo que me ayudó y me mantiene firme en este camino artístico”, comenta.

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Mirando hacia el futuro, Huertas tiene claro cuál es la huella que espera dejar en la música colombiana. Más que seguir tendencias o replicar fórmulas exitosas, aspira a ser recordado por haber construido un estilo propio.

“Me gustaría que la gente recordara que Miguel Huertas no quiso manejar el mismo estilo de muchos artistas, sino que creó su propia esencia. Quiero llegar al corazón de quienes se identifican conmigo y con mis canciones”, afirmó.

Ese propósito también marca los proyectos que prepara para los próximos meses. El artista adelanta que trabaja en nueva música que partirá de las bases de la música popular, pero evolucionará hacia sonidos más personales y románticos. Además, anticipa colaboraciones y lanzamientos que buscarán consolidar esta nueva etapa.

“Quiero que quienes escuchen mis canciones se identifiquen con lo que les cuento en mis letras. Que lloren conmigo, rían conmigo, se enamoren conmigo y encuentren una canción para cada momento de sus vidas. Venimos cargados de sueños, de música y de un estilo muy diferente que espero compartir pronto con el público”, concluye.