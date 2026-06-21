Las riquezas de Messi en pleno Mundial 2026: los carros de lujo que tiene el astro argentino

Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En el Mundial de 2026, el capitán de Argentina fue la gran figura en la victoria 3-0 sobre Argelia, al marcar los tres goles de su selección, el pasado 16 de junio, una actuación que lo llevó a seguir ampliando su legado en las Copas del Mundo.

Los carros de lujo de Luis Díaz: las joyas sobre ruedas del líder de la Selección Colombia en el Mundial 2026

A sus 38 años, continúa haciendo historia dentro de la cancha. Sin embargo, fuera de ella también llama la atención por otra de sus grandes pasiones: los automóviles de lujo.

Con una fortuna construida durante más de dos décadas en la élite del fútbol, Messi ha reunido una colección de vehículos que incluye deportivos de alto rendimiento, camionetas de lujo y modelos exclusivos valorados en varios millones de dólares.

Ferrari 335 S Spider Scaglietti

Considerado uno de los vehículos más exclusivos vinculados al nombre de Messi. Se trata de un clásico de colección producido en cantidades muy limitadas y cuyo valor supera ampliamente los 30 millones de dólares. Su rareza lo convierte en una de las joyas más codiciadas del mundo automotor.

Maserati GranTurismo MC Stradale

Uno de los deportivos más elegantes de su colección. Este modelo italiano combina lujo y velocidad gracias a un motor V8 capaz de desarrollar más de 450 caballos de potencia y alcanzar velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora.

@stradale_classics Maserati GranTurismo MC Stradale sprowadzone prosto z Japonii. 🇯🇵 ___________ Po pewnym czasie poszukiwań Klient w końcu znalazł swój wymarzony egzemplarz poza aukcjami u japońskiego dealera, gdzie mamy możliwość oględzin oraz negocjacji cen i zakupu każdego samochodu znalezionego przez naszych Klientów. Zapewniliśmy kompleksową obsługę — od importu, przez rejestrację i serwis mechaniczny, aż po finalny detailing. Na etapie przygotowania wykonaliśmy również pełne oklejenie samochodu folią PPF, a podwozie zostało dokładnie oczyszczone suchym lodem i zabezpieczone suchym woskiem, aby zapewnić maksymalną ochronę na lata. Samochód został przygotowany z najwyższą starannością, w każdym detalu. ❤️ #maserati #mcstradale ♬ original sound - http.jxson

Range Rover Vogue

Cuando no busca adrenalina, Messi suele optar por vehículos más familiares. La Range Rover Vogue destaca por su amplio espacio interior, comodidad y tecnología de última generación, convirtiéndose en una de las SUV preferidas por celebridades y deportistas.

Range Rover Sport

Otra de las camionetas asociadas al astro argentino. Este modelo ofrece una mezcla de deportividad y lujo, con un diseño robusto y un desempeño sobresaliente tanto en carretera como fuera de ella.

Los juguetes de lujo de James Rodríguez fuera de las canchas: velocidad, exclusividad y millones sobre ruedas

Cadillac Escalade

El delantero también ha sido visto conduciendo esta imponente camioneta estadounidense, reconocida por su gran tamaño, acabados premium y equipamiento tecnológico de alta gama.

Lexus RX

Entre los vehículos más discretos de su garaje aparece esta SUV de lujo japonesa, famosa por su confiabilidad, comodidad y sistemas avanzados de seguridad.

@hoanglexushanoi Lexus Rx350 2025 - màu xanh lục terrane khaki. Mẫu Suv hạng trung cơ thiết kế tuyệt đẹp, khả năng vận hành êm ái. #lexus #rx350 ♬ original sound - vlado_polak_

Audi RS6 Avant

Durante su etapa en el Barcelona, Messi recibió varios modelos Audi gracias al acuerdo comercial que mantenía el club con la marca alemana. Uno de los más llamativos fue el RS6 Avant, un vehículo familiar con prestaciones propias de un superdeportivo.

Audi R8 V10

Considerado uno de los carros más espectaculares que han pasado por sus manos. Equipado con un motor V10, este deportivo puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas unos segundos y superar los 320 km/h de velocidad máxima.

Audi Q7

El argentino también tuvo entre sus favoritos esta SUV de lujo, caracterizada por su espacio, confort y versatilidad para los desplazamientos familiares.

Mientras sigue aumentando su leyenda con la camiseta de Argentina y busca otro capítulo memorable en el Mundial de 2026, Lionel Messi también continúa siendo referente fuera de las canchas gracias a una colección de vehículos que refleja el éxito alcanzado durante una de las carreras más brillantes en la historia del deporte.