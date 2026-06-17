Los carros de lujo de Luis Díaz: las joyas sobre ruedas del líder de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Mientras se prepara para comandar a la Selección Colombia en su debut mundialista ante Uzbekistán, Luis Díaz también llama la atención por una colección de vehículos de lujo que supera los miles de millones de pesos.

Los juguetes de lujo de James Rodríguez fuera de las canchas: velocidad, exclusividad y millones sobre ruedas

Este miércoles, 17 de junio, la Selección Colombia volverá a disputar un partido de Copa del Mundo cuando enfrente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, en el arranque del Grupo K del Mundial de 2026.

Todo apunta a que el equipo de Néstor Lorenzo saltará al campo con varias de sus principales figuras, entre ellas James Rodríguez, Jhon Arias, Jefferson Lerma y, por supuesto, Luis Díaz, la gran carta ofensiva de la Tricolor.

El atacante guajiro llega a la cita orbital convertido en uno de los futbolistas más importantes del país y en una de las grandes figuras del torneo. Después de consolidarse en Europa y protagonizar una destacada temporada con el Bayern Múnich, Díaz no solo se ha ganado el reconocimiento internacional, sino que también ha construido una importante fortuna que se refleja en su estilo de vida.

Parte de ese patrimonio está representado en la exclusiva colección de vehículos que ha adquirido en los últimos años. Camionetas blindadas, camionetas de lujo, vehículos deportivos y modelos de alta gama hacen parte del garaje del futbolista nacido en Barrancas, La Guajira.

Mercedes-Benz Clase G, una de las joyas de su colección

Entre los vehículos más llamativos asociados al futbolista aparece una Mercedes-Benz Clase G, considerada una de las camionetas más exclusivas del mercado. Este modelo destaca por su diseño robusto, acabados de lujo y un potente motor que la convierte en una de las favoritas de deportistas y celebridades alrededor del mundo.

Dependiendo de la versión y las adecuaciones, su valor puede superar los 1400 millones de pesos colombianos.

Toyota Land Cruiser VX

Otro de los vehículos que ha acompañado a Luis Díaz en varias de sus visitas al país es una Toyota Land Cruiser VX. Se trata de una camioneta reconocida por su comodidad, seguridad y capacidad para enfrentar cualquier tipo de terreno.

Su precio puede oscilar entre los 400 y los 500 millones de pesos, dependiendo de la configuración y los accesorios incorporados.

El exclusivo BMW XM que recibió en Alemania

Uno de los vehículos más recientes vinculados al futbolista es un BMW XM, un SUV híbrido de alto rendimiento que combina lujo, tecnología y potencia.

El modelo ha llamado la atención por sus características deportivas y por ser uno de los vehículos insignia de la marca alemana. Su valor supera fácilmente los 800 millones de pesos colombianos.

Lamborghini Urus

La joya más exclusiva del garaje de Luis Díaz es un Lamborghini Urus negro, un SUV de lujo que combina el ADN deportivo de la marca italiana con la comodidad de una camioneta de alta gama.

El vehículo está equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que supera los 650 caballos de potencia y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de tres segundos.

Su valor supera los 2.000 millones de pesos colombianos, convirtiéndose en uno de los automóviles más costosos asociados al futbolista colombiano.

Audi Q8 y Mercedes-Benz GLS

La lista también incluye modelos como el Audi Q8, un SUV deportivo que se caracteriza por su tecnología de última generación, diseño elegante y gran desempeño en carretera.

A este se suma una Mercedes-Benz GLS, una camioneta de lujo de gran tamaño pensada para viajes familiares y largos recorridos, equipada con sistemas avanzados de seguridad y confort.

Ford Ranger Raptor

Entre tantos vehículos de lujo, también destaca una Ford Ranger Raptor, una camioneta deportiva diseñada para terrenos exigentes y aventuras fuera de carretera.

El modelo combina potencia, resistencia y tecnología, características que la han convertido en una de las pick-up más apetecidas del mercado.

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Una colección que vale miles de millones

De acuerdo con diferentes reportes de medios nacionales, el valor total de los vehículos que han sido relacionados con Luis Díaz supera ampliamente los 3.000 millones de pesos colombianos.

Mientras los aficionados esperan que el guajiro marque diferencias frente a Uzbekistán en el debut de Colombia en el Mundial, fuera de las canchas también sigue dando de qué hablar gracias a una colección de automóviles que refleja el éxito alcanzado por uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del país.