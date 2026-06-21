El Mundial 2026 arrancó el pasado 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá, reuniendo a grandes estrellas del fútbol internacional. El festejo dio inicio con los shows de apertura, además de un partido inaugural en el que se enfrentaron México y Sudáfrica.

Desde aquel día, una serie de encuentros deportivos contagió a millones de personas, quienes apoyan a sus selecciones favoritas para que avancen a la esperada final, la cual será a mediados de julio.

Sin embargo, en medio de este camino, hay quienes desean saber cómo será el debut de sus equipos o de los grupos, esperando conocer si darán un paso en las siguientes etapas del evento.

Ante este panorama, Mhoni Vidente decidió lanzar sus predicciones al respecto, señalando lo que sucederá en esta cita deportiva. De hecho, se centró en ser clara que veía un panorama puntual sobre el partido final, ubicando únicamente a dos selecciones europeas.

“Van a ser dos contrincantes europeos, eso es indiscutible. Van a llegar los europeos a la final, los dos, no hay por dónde”, afirmó en diálogo con El Heraldo de México.

No obstante, sí aprovechó y se refirió a la ‘Tricolor’, asegurando que sería una de las grandes sorpresas de este año. Allí mencionó también a México, puntualizando en que serían los dos equipos latinos en brillar mucho más.

“La revelación del Mundial serán México y Colombia”, aseguró.

Predicción cumplida de Mhoni Vidente sobre la Selección Colombia

Mhoni Vidente, en conversación con Reporte H, habló en la mañana del 17 de junio y predijo que Colombia le iba a ganar a Uzbekistán en el Estadio Azteca. La vidente confirmó que la victoria sería absoluta, por lo que los colombianos debían celebrar.

“Ha dado muchas sorpresas... equipos que no han podido ganar y equipos que no contabas son los que han ganado”, dijo sobre el Mundial 2026.

“Bienvenidos todos los colombianos... hoy van a ganar, van a ganar”, agregó.