Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre el partido Colombia vs. Ghana y vaticinó si ganará la Tricolor: “Les había dicho”

El Mundial de 2026 sigue despertando una enorme expectativa entre los aficionados, consolidándose como uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta. Con el avance del torneo, cada partido aumenta la emoción y mantiene la atención de millones de personas que siguen de cerca el desempeño de las selecciones favoritas.

Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre la final del Mundial 2026: dijo cuál será el equipo ganador

A medida que se aproxima la fase decisiva del campeonato, crecen las expectativas sobre los equipos que lograrán avanzar hasta la final y levantar el trofeo. Los pronósticos sobre el posible campeón y las figuras que marcarán la diferencia se han convertido en uno de los temas más comentados entre analistas, hinchas y personalidades del espectáculo.

En medio de ese ambiente, Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones sobre el desenlace del Mundial y compartió su visión sobre las selecciones que tendrían mayores posibilidades de alcanzar la gloria.

De cara al partido de Colombia vs. Ghana, la pitonisa compartió un video en TikTok en el que quiso hablar sobre la fase en la que se encuentra el evento deportivo, exaltando el trabajo de la Tricolor y la selección mexicana.

La famosa apuntó que este desarrollo traería sorpresas para ambos equipos, viendo en sus lecturas que los colombianos seguirían dando de qué hablar con su desempeño en las canchas.

“Me han gustado mucho México y Colombia. Ya les había dicho que para mí son completamente la revelación de esta justa deportiva”, comentó en el clip.

Al vaticinar el resultado del partido del 3 de julio, Mhoni Vidente fue certera en que veía que la Selección Colombia ganaría al equipo africano con una goleada de 3-0.

“Así que yo veo que Colombia viene ganando contra Ghana. Visualizo un 3-0 o un 3-1”, comentó.

No obstante, dio un panorama de lo que sucedería, acertando con la victoria de Portugal sobre Croacia y el triunfo de México con Ecuador.

“También va a ganar España, Portugal vencerá a Croacia y Argentina, definitivamente, es uno de los candidatos a ser finalista o llegar lejos porque trae muy buena suerte. Mientras tanto, Francia es un equipo que se ha reinventado y a Brasil lo siento muy flojo porque ganó muy apenas”, aseguró.

En charla con El Heraldo de México, también reiteró que Colombia ganaría a Ghana y seguiría adelante, posiblemente llegando a un nivel alto.