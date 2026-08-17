Video | Shakira aterrizó en Quibdó y ya recorre las zonas más afectadas por el terremoto: así ayudará a los damnificados

El terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, que fue de magnitud 7,4 de acuerdo a información dada por el Servicio Geológico Colombiano, dejó centenares de personas afectadas, sobre todo en el Chocó, ya que el epicentro fue el San José del Palmar, región de este departamento.

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Personas fallecieron, otras quedaron bajo los escombros, viviendas se vinieron abajo, otras tienen graves afectaciones, y esto fue razón suficiente para que miles de colombianos se llenaran de solidaridad y comenzaran a apoyar con ayudas humanitarias.

Varios de los artistas más conocidos del país se pronunciaron y anunciaron ayudas, entre estos estuvo Shakira, quien llegó a Quibdó en la tarde de este lunes festivo 17 de agosto.

¿Qué hará Shakira en Chocó, tras el terremoto?

Luego de aterrizar en este departamento, personas cercanas a la artista dieron a conocer que la cantante ya está recorriendo las zonas afectadas, sobre todo los colegios que quedaron totalmente destruidos.

Además, se informó que la artista hará un anunció en el que dejará claras las ayudas que brindará a los damnificados de este departamento, ya que fue uno de los más golpeados por esta tragedia.

Por otro lado, Shakira visitará proyectos educativos que son impulsados por su Fundación Pies Descalzos, la cual lleva en funcionamiento en este departamento aproximadamente 20 años.

Shakira envió mensaje a los colombianos el día del terremoto

Justo en el momento en el que el terremoto azotó el país, la cantante barranquillera se pronunció a través de sus redes sociales, y dejó ver que se solidarizaba con todas las personas que resultaron damnificadas.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió inicialmente.

Después de esto, recalcó que en estos momentos es cuando la unión de los ciudadanos sorprende a muchos: “En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, añadió.

El hecho de que la cantante esté en persona viendo las afectaciones hizo que miles de fanáticos destaquen lo entregada que es a su país: “Nuestra reina, no solo ayuda, ella llega y hace presencia, te amamos Shakira”; “Jamás defrauda”; “Es lo más grande que ha parido este país”; “Reina absoluta”; “No esperaba menos de ti, reina”, fueron algunos de los comentarios en redes.