Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre la final del Mundial 2026: dijo cuál será el equipo ganador

La emoción por el Mundial 2026 continúa creciendo a medida que avanza el torneo, un evento que ha logrado captar la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, gracias a la intensidad de los partidos y la expectativa que generan las selecciones más destacadas del certamen.

Mhoni Vidente hizo inesperada predicción sobre la Selección Colombia en el Mundial 2026; habló sobre la final: “Es indiscutible”

Mientras se acerca la instancia definitiva de la competencia, los seguidores del fútbol mantienen la mirada puesta en los equipos que podrían alcanzar la gran final. Las especulaciones sobre los posibles campeones y las figuras que brillarán en el terreno de juego se han convertido en tema recurrente entre expertos, aficionados y personalidades del entretenimiento.

En medio de ese panorama, Mhoni Vidente decidió compartir sus predicciones sobre el campeonato. A través de un video publicado en el canal oficial de YouTube de Unicable, la reconocida astróloga habló sobre las selecciones que, según sus visiones, tendrían mayores posibilidades de destacar en el torneo y llegar a las instancias decisivas, despertando la curiosidad de quienes siguen tanto el fútbol como sus pronósticos.

La famosa no se quedó callada y fue clara en un reciente formato sobre el top 5 de equipos que estarían en la final, revelando las posiciones que ocuparían.

Mhoni Vidente reveló quién ganará el Mundial 2026

Según mencionó, en el quinto lugar de esta cita deportiva estará Argentina, la cual no llegará a final. En la cuarta posición se ubicará Inglaterra, que ha destacado con su trabajo en los partidos.

En tercera posición estará Francia, pese a que se postula como uno de los equipos favoritos. De esta manera, puntualizó que dos europeos serían los que se enfrentarían por la copa.

Este encuentro contaría con Portugal y España, dejando al grupo de Cristiano Ronaldo de segundas y como campeón a la ‘Furia Roja’.

El clip llamó la atención de muchos, quienes verían cómo los equipos latinos no clasificarían ante la ola de talentos deportivos de Europa.