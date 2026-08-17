Greeicy abrió concierto de Karol G con emotivo mensaje por el terremoto en Colombia: “No sabemos qué pueda pasar mañana”

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles ante unas 70.000 personas y convirtió su presentación en un momento de reflexión sobre la tragedia que atraviesa Colombia. La cantante caleña habló de solidaridad, gratitud y unión, mientras recordó que estar reunidos para disfrutar también es un privilegio enorme.

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La artista tomó el micrófono antes de que el espectáculo continuara y explicó que nadie tiene garantizado lo que ocurrirá el día de mañana.

Frente al público del SoFi Stadium, mezcló la alegría del concierto con la preocupación por las familias afectadas por los terremotos recientes en Colombia y Venezuela.

En medio de su intervención, explicó que ese momento tenía un valor especial para quienes estaban reunidos en esa noche.

“Este instante que hoy tenemos, el que ustedes estén hoy aquí disfrutando de este show es un privilegio, porque no sabemos qué puede pasar mañana”, dijo la invitada de Karol G durante el concierto en Estados Unidos.

Después, relacionó la reflexión con la emergencia nacional y con la necesidad de dejar de lado diferencias.

“Hoy nuestro país, Colombia, así como nuestros hermanos venezolanos, estamos pasando por un momento muy difícil, por un momento muy triste“, añadió ante el público presente esa noche.

La cantante también habló de cómo la tragedia había cambiado temporalmente las prioridades de muchas personas y resaltó la importancia de preguntarse que podía hacer cada ciudadano para ayudar.

“Por un momento dejamos de preguntar: ¿De dónde venís?, ¿Quién sos? ¿En qué crees? Todo eso se nos olvidó“, señaló.

¿Qué puedo hacer?, ¿Cómo te puedo ayudar?, ¿Cómo te puedo dar la mano? Para Greeicy, esas preguntas muestran una reacción que va más allá de una nacionalidad y que, según ella, representa una forma de ser latino ante la adversidad.

Además, también hizo mención a la indiferencia que también existe. “El cambio más grande ni siquiera se da cuando decidís ayudar. El cambio más grande empieza cuando dejás de ser indiferente, cuando dejás de pensar en vos solamente”, dijo.

Greeicy también habló sobre lo que viene, pues el camino es largo y complejo.

“Es la primera vez en mi existencia que pasa una cosa así y seguramente es un camino largo, así que mantengámonos unidos como comunidad, mantengámonos unidos como gente, como humanos”, añadió.

Con la mano en el corazón, la caleña se mostró agradecida con las personas que siendo del país o no, se han solidarizado por la tragedia.

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“Gracias a todos los que, siendo colombianos o no siendo colombianos, han aportado su granito de arena para esta situación”, concluyó.

Después, Karol G invitó a Greeicy al escenario para cantar por primera vez en vivo Amiga mía, canción que llenó aún más de emoción al público presente.