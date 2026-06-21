Jennifer Aniston publicó desgarrador mensaje por la muerte de su compañero de ‘Friends’

La muerte de James Burrows, uno de los nombres más influyentes detrás de algunas de las comedias más exitosas de la televisión, sigue provocando reacciones entre quienes compartieron con él durante décadas de trabajo.

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Esta vez fue Jennifer Aniston quien decidió rendirle homenaje con un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento que conmovió a seguidores de Friends.

Burrows falleció a los 85 años, según confirmó su familia en un comunicado entregado a la revista People, en el que informaron que: “murió en paz y rodeado de su familia”. El director dejó una huella profunda en la televisión estadounidense gracias a su participación en producciones que marcaron generaciones, entre ellas Cheers, Will and Grace y Friends.

James Burrows falleció a sus 85 años de edad. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: 'Friends'

A través de sus redes sociales, donde reúne más de 44,6 millones de seguidores, Jennifer Aniston compartió una extensa despedida para recordar al hombre que estuvo detrás de una de las producciones que cambió por completo el rumbo de su carrera y la convirtió en una estrella global.

La actriz comenzó su mensaje hablando de lo difícil que resultaba resumir el impacto que Burrows tuvo en tantas personas.

“Ay… papá Burrows. Lo más difícil de escribir esto es que pasaste toda una vida haciendo que las personas se sintieran amadas, y ahora parece imposible poner todo ese amor en unos pocos párrafos”, se lee en la publicación.

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Más adelante, Aniston recordó una de las expresiones que, según contó, definía la manera en que el director se relacionaba con el elenco y con quienes trabajaban a su alrededor.

“Nos llamaba sus ‘niños’, ‘¿Dónde están los niños?’, ‘Veamos si los niños logran que el chiste funcione’. Sin presión”, decía Burrows antes de dar inicio a las escenas del exitoso sitcom.

La publicación tomó un tono aún más personal cuando la actriz explicó que para ella Burrows representó mucho más que un director. En sus palabras dejó ver que el vínculo construido durante los años trascendió lo profesional.

“Sus propios e increíbles hijos fueron lo suficientemente generosos como para compartirlo con todos nosotros, quienes tuvimos la suerte de conocer su presencia única, casi mágica. Fue una figura paterna para mí (...) Siempre estaba pendiente de mí. Se preocupaba por mí, celebraba mis logros, me enseñaba, me guiaba y me sostuvo en los momentos más difíciles y también en los mejores. Nos consentía muchísimo”, agregó.

Para finalizar, la actriz también recordó una enseñanza que habría marcado la relación del director con cada una de las personas que hacían parte del elenco.

“Sobre todo, lo importante que es amarnos y respetarnos unos a otros. Cuidarnos. Respaldarnos y apoyarnos mutuamente, sin importar qué. Y eso fue exactamente lo que hicimos (...) Extraño tu voz, extraño tu risa, extraño tu brillantez. Donde quiera que estés, espero que alguien esté preguntando: ‘¿Dónde están los niños?’”, mencionó.