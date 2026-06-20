Murió importante figura de ‘Friends’: familiares se pronunciaron y destaparon detalles

James Burrows, quien contribuyó a generar innumerables risas como director de más de mil episodios de comedias televisivas clásicas como Cheers, Taxi, Friends y Will and Grace, falleció a sus 85 años.

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Su familia confirmó su fallecimiento en un comunicado a la revista People, indicando que “falleció hoy en paz, rodeado de su familia”. No se proporcionaron detalles sobre el lugar ni la causa de la muerte.

Burrows dedicó su carrera a trabajar detrás de las cámaras, especializándose en comedias de situación. Pocos espectadores lo reconocían o sabían su nombre, salvo por verlo aparecer brevemente en los créditos iniciales, pero sí conocían su trabajo.

Burrows comenzó su carrera televisiva relativamente tarde, a los 35 años, en 1974, dirigiendo episodios de The Mary Tyler Moore Show, The Bob Newhart Show y Laverne & Shirley.

Fue cocreador de Cheers, dirigiendo 243 de los 273 episodios, así como los 246 episodios de Will and Grace.

También dirigió varios episodios de éxitos como Frasier, Friends y Mike & Molly, así como los episodios piloto de Two and a Half Men y The Big Bang Theory.

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¿Cómo fue la carrera de James Burrows?

James Edward Burrows nació el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles y se mudó a Nueva York a los 5 años. Formó parte del Coro Infantil de la Ópera Metropolitana durante cinco años, hasta que su voz comenzó a cambiar. Estudió en la Escuela Superior de Música y Arte LaGuardia.

Su padre era el escritor, director y productor Abe Burrows, cuyos éxitos de Broadway incluyeron Guys and Dolls y Can-Can. El mayor de los Burrows también fue mentor de Larry Gelbart, futuro creador y productor de la serie de televisión MASH.

El joven Burrows pasó horas de su juventud en teatros y estudios viendo trabajar a su padre, cenando con él en lugares tan famosos de Nueva York como Sardi’s y Gallagher’s, y conociendo a celebridades que asistían a las fiestas de Nochevieja de su padre.

James Burrows falleció a sus 85 años de edad. Foto: 1: Getty Images / Foto 2: 'Friends'

Tras obtener una licenciatura en el Oberlin College, Burrows asistió al programa de posgrado de la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde entre sus compañeros de clase se encontraban el actor y comediante Robert Klein, el dramaturgo John Guare y el director de cine John Badham.

En Yale, tuvo que tomar clases de dirección y quedó fascinado. La primera experiencia de Burrows en una comedia de situación fue como entrenador de diálogos de Burl Ives en OK Crackerby!, que fue dirigida por su padre y se emitió durante una temporada en ABC en 1965.

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Posteriormente, trabajó como asistente en The Patty Duke Show. Regresó a Nueva York y trabajó para los productores de Broadway Lee Guber, Frank Ford y Shelly Gross. Conoció al actor Moore mientras trabajaba en la producción de Broadway de Holly Golightly, una adaptación de «Desayuno con diamantes» dirigida por su padre.

Con el tiempo, Burrows trabajó como regidor de escena en diversas producciones itinerantes, donde conoció a actores como Hugh O’Brien, Zsa Zsa Gabor y Julie Harris.

*Con información de AP.